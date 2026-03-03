Bliski istok gori, a cijene nafte rastu. Jurčić: "Ako poskupi dizel, zna se što je sljedeće na redu"

"I nije se dogodilo ništa strašno, samo je bilo važno da nafte ima i da svijet može funkcionirati. Utjecaj cijene nafte na inflaciju u SAD-u tada je bio ispod jedan posto, a u Europi jedan posto. No uz visok standard taj jedan posto i nije toliko bitan. Ako bi sada cijena nafte otišla iznad 100 dolara za barel, to bi bilo oko 0,5 posto utjecaja na inflaciju. No treba gledati udio cijene nafte u strukturi cijena različitih proizvoda. Imamo umjetna gnojiva za koje su nafta i plin takoreći sirovina. I u kemijskoj industriji nafta nije samo energent, nego i sirovina pa će tamo cjenovni udar biti veći", kaže.