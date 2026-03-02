Energetski šok: Što napad na Iran znači za cijene nafte i plina te kako će se odraziti na Hrvatsku?

"Ulazimo u razdoblje kada se industrijski ne troši previše plina. Vjerojatno će se skladište popunjavati do sljedeće sezone, no ključno je pitanje po kojoj cijeni. Budući da cijene na burzama u Austriji i Nizozemskoj rastu, nitko nam na LNG terminalu neće prodati plin po diskontnim cijenama", upozorava analitičar. Kratkoročno, Brodić smatra da građani i industrija mogu očekivati korekciju cijena prema gore.