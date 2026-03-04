Energetski stručnjak: "Sljedeća četiri tjedna su ključna. Ne treba dizati paniku"

"Građane treba umiriti. Opskrba energentima neće doći u pitanje, naročito ne opskrba naftom. Iranu u konačnici nije cilj zaustaviti transport nafte kroz Hormuški tjesnac jer i sam je izvoznik nafte i plina. Gotovo dvije trećine nafte kroz taj tjesnac ide u azijske zemlje, prvenstveno u Kinu. Iran bi time ugrozio svoj izvoz, ali i opskrbu Kine", kaže.