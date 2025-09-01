"Habibi, nemoj doći"
Ljudi masovno napuštaju grad snova: Troškovi života otišli u nebo, "luksuzni san" postao noćna mora
Godinama je Dubai bio dragulj u kruni britanskih iseljenika, no taj sjaj za neke počinje blijedjeti.
Dubai već dugo privlači Britance željne obećanja o visokim plaćama, luksuznom životnom stilu i niskim porezima. Međutim, rastući troškovi života i sve veća konkurencija za radna mjesta čine taj "dubaijski san" sve težim za ostvariti, prenosi Jutarnji list.
U nekim slučajevima problemi su postali toliko ozbiljni da su britanski iseljenici odlučili da im ne preostaje ništa drugo nego spakirati kofere i vratiti se kući. Kakva je situacija pokazuje i to da je fraza "Habibi, don‘t come to Dubai" (Dragi, nemoj doći u Dubai), inače viralna na društvenim mrežama, zaživjela i van virtualnog te postala popularna u stvarnom svijetu.
Ross Irvine, financijski direktor tvrtke William Russell koja se bavi osiguranjem iseljenika, izjavio je za Daily Mail da Dubai počinje gubiti svoj sjaj.
"Godinama je Dubai bio dragulj u kruni britanskih iseljenika - nudio je plaće bez poreza, sunce tijekom cijele godine i dinamičan način života. Ali nedavna izvješća pokazuju da taj sjaj za neke počinje blijedjeti. Troškovi života su naglo porasli, najamnine dosežu rekordne visine, školstvo i zdravstvo postaju sve skuplji, a svakodnevni troškovi, od namirnica do slobodnog vremena, znatno su veći nego prije. Istovremeno, tržište rada postaje sve konkurentnije kako grad sazrijeva i postaje žrtva vlastitog uspjeha u privlačenju globalnih talenata“, rekao je.
Charlie Morgan preselio se u Ujedinjene Arapske Emirate 2023. godine iz poslovnih razloga, više nego osobnih. Hvalio je Dubai zbog poticanja zdravog načina života i strogih zakona o konzumaciji alkohola. Ipak, nakon dvije godine života ondje odlučio je otići jer su loše strane grada nadjačale dobre, a u tome ga nije zaustavila ni zarada od 30 milijuna funti.
"Problem s Dubaijem je što svi planiraju otići. To je grad s rotirajućim vratima - ljudi dolaze i odlaze", kazao je pa objasnio da, iako mnogi misle kako su primanja u UAE oslobođena poreza, pravila su zapravo potpuno nejasna.
Jedna TikTokerica rekla je da je bila prisiljena napustiti Dubai jer više nije mogla podnijeti visoke troškove života, a Britanac Aidan Doyle, koji se preselio prije tri godine, kaže da se grad znatno promijenio te dodao da raste pritisak da se prati luksuz susjeda.
Elbi Henshaw (23) iz Londona se preselila u Dubai u siječnju, vjerujući da će ondje imati bolju kvalitetu života. Priznala je da joj nedostaje britanska kultura i pubovi te da joj je bilo teško u potpunosti se uklopiti u luksuz koji se prikazuje na društvenim mrežama, zbog izuzetno visokih troškova života. Otkrila je da sada mora raditi šest dana tjedno kako bi si mogla priuštiti život ondje.
Istovremeno, sve više iseljenika pokušava zaraditi na tržištu nekretnina u Dubaiju, što dodatno podiže cijene stanova i najma. Dubai je trenutačno 15. najskuplji grad za život na svijetu te najskuplji grad za život na Bliskom istoku, zahvaljujući porastu cijena nekretnina od 21 posto. Skuplji je čak i od Tel Aviva, Miamija, Chicaga, Pariza i Berlina, no London ga je prestigao.
