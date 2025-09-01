Ljudi masovno napuštaju grad snova: Troškovi života otišli u nebo, "luksuzni san" postao noćna mora

Elbi Henshaw (23) iz Londona se preselila u Dubai u siječnju, vjerujući da će ondje imati bolju kvalitetu života. Priznala je da joj nedostaje britanska kultura i pubovi te da joj je bilo teško u potpunosti se uklopiti u luksuz koji se prikazuje na društvenim mrežama, zbog izuzetno visokih troškova života. Otkrila je da sada mora raditi šest dana tjedno kako bi si mogla priuštiti život ondje.