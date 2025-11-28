Cijena kvadrata u europskoj zemlji dosegnula povijesni rekord. Evo kako stoji Hrvatska

Za kuće je medijalna bankovna procjena u listopadu 2025. iznosila 1.472 €/m², što je godišnji rast od 11,8%. Najskuplje su također u širem Lisabonu (2.711 €/m²) i na Algarveu (2.499 €/m²). Zapad i dolina rijeke Tejo zabilježili su najveći godišnji rast (20,2%), bez padova.