Cijena kvadrata u europskoj zemlji dosegnula povijesni rekord. Evo kako stoji Hrvatska
Nedostatak dostupnog stanovanja postao je goruće pitanje za portugalsku vladu na čelu s premijerom Luísom Montenegrom. Manjak ponude i dalje gura cijene prema gore, dok velika potražnja stranaca dodatno otežava kupnju lokalnom stanovništvu s nižim primanjima.
Cijena stambenog kvadrata u Portugalu premašila je 2.000 eura po prvi put, pokazuju podaci Nacionalnog statističkog instituta (INE). Regija Lisabona i dalje je najskuplja u zemlji.
Podaci se odnose na listopad 2025., kada je medijalna bankovna procjena vrijednosti nekretnina iznosila 2.025 eura po kvadratnom metru, što je 30 eura više nego mjesec ranije, piše Euronews.
Godišnji rast iznosio je 17,7% u listopadu, jednako kao i u rujnu.
U listopadu je provedeno oko 33.900 bankovnih procjena, što je 2,8% više nego u rujnu, ali 2,9% manje u odnosu na listopad 2024.
Stanovi
Kad je riječ o stanovima, najvišu vrijednost po kvadratu bilježi šire područje Lisabona (3.058 €/m²), zatim Algarve (2.757 €/m²). Najniže vrijednosti zabilježene su u središnjoj regiji (1.533 €/m²).
Na mjesečnoj razini vrijednosti stanova porasle su 1,6%. Najveći rast ostvarila je Autonomna regija Azori (6,2%), dok je Alentejo zabilježio jedini pad (-2,3%).
Po tipovima stanova, T1 su poskupjeli za 58 eura i dosegnuli 3.076 €/m², dok su T2 i T3 porasli za 35, odnosno 39 eura — na 2.425 €/m² i 2.010 €/m².
Medijalna vrijednost stanova iznosila je 2.345 €/m². Poluotok Setúbal zabilježio je najizraženiji godišnji rast (29,3%), bez ikakvih zabilježenih padova.
Kuće
Za kuće je medijalna bankovna procjena u listopadu 2025. iznosila 1.472 €/m², što je godišnji rast od 11,8%. Najskuplje su također u širem Lisabonu (2.711 €/m²) i na Algarveu (2.499 €/m²). Zapad i dolina rijeke Tejo zabilježili su najveći godišnji rast (20,2%), bez padova.
Lisabon i Algarve zadržali su najviše cijene, dok su najniže zabilježene u središnjoj regiji (1.084 €/m²) i Alenteju (1.146 €/m²).
Što znači ovakav rast?
Istraživanje se temelji na procjenama koje naručuju banke, a činjenica da je prosječna cijena kvadrata prešla psihološku granicu od 2.000 eura može utjecati na tržište hipotekarnih kredita. Naime, banke bi mogle odobravati veće iznose unutar uobičajenih limita (uglavnom između 80% i 90% procijenjene vrijednosti), prateći rast cijena.
Podaci ukazuju na kontinuirano jačanje portugalskog tržišta nekretnina te rastući pritisak na cijene u središnjim urbanim, okolnim i turističkim područjima.
Nedostatak pristupačnog stanovanja postaje veliki izazov za portugalsku vladu, dok kombinacija slabe ponude i snažne strane potražnje stanove čini nedostupnima za dijelove lokalnog stanovništva.
Kako stoji Portugal u usporedbi s EU-om?
Prema podacima Eurostata, Portugal bilježi najveći rast cijena stanova među članicama Europske unije. U drugom tromjesečju 2025. cijene su porasle 17,2% na godišnjoj razini.
Slijede Bugarska (15,5%) i Mađarska (15,1%). Dvostruke stope rasta bilježe i Hrvatska (13,2%), Španjolska (12,8%), Slovačka (11,3%) i Češka (10,5%).
Finska (-1,3%) bila je jedina zemlja EU-a koja je u istom razdoblju zabilježila pad cijena.
U Portugalu su cijene nekretnina u razdoblju od 2010. do 2025. porasle više od dva puta (141%).
Najveći rast u EU-u zabilježen je u Mađarskoj (277%) i Estoniji (250%).
