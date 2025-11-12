Cijene novih stanova u Zagrebu skočile 24 posto! Tržištu nekretnina prijete novi problemi

"To će zasigurno podržavati daljnji rast cijena novoizgrađenih stanova. Također, pad potražnje i daljnje usporavanje aktivnosti na tržištu nekretnina mogu imati negativne posljedice na nastavak procesa odljeva građevinske operative i kvalificirane radne snage iz Hrvatske prema razvijenijim zemljama Europske unije. Smanjena aktivnost na tržištu nekretnina može izazvati negativne multiplikativne učinke na ostale gospodarske sektore poput proizvodnje u rudarstvu i vađenju (šljunak i pijesak), prerađivačke industrije (cement, cigla, staklo, drvena građa, sanitarije, namještaj), poslovnih usluga – projektiranja i sl. To bi se u konačnici moglo negativno odraziti na ukupna gospodarska kretanja u zemlji i na smanjenje kupovne moći domaćih rezidenata te učiniti im poželjnu nekretninu još nedostupnijom", zaključuje se u analizi Ekonomskog instituta.