Hrvatska nudi 2 milijuna eura za demografsku revitalizaciju i povratak iseljeništva

Ministarstvo demografije i useljeništva objavilo je u četvrtak dva javna poziva za dodjelu bespovratnih sredstava usmjerena poticanju povratka, useljavanja i integracije pripadnika hrvatskog iseljeništva ukupne vrijednosti dva milijuna eura.
Oba poziva otvorena su od 19. ožujka do 20. travnja, a cilj je jačanje demografske revitalizacije i stvaranje poticajnog društvenog i gospodarskog okruženja u Hrvatskoj.
Prvi poziv, "Projekti organizacija civilnog društva usmjerenih poticanju povratka, useljavanja i integracije hrvatskog iseljeništva u 2026. godini", usmjeren je na organizacije civilnog društva koje svojim djelovanjem doprinose uključivanju povratnika i useljenika u društveni, gospodarski i kulturni život Hrvatske.
Ukupan raspoloživ iznos sredstava iznosi 700.000 eura, dok pojedinačni projekti mogu ostvariti potporu u iznosu od 4000 do 30.000 eura.
Prijavitelji mogu prijaviti jedan projekt, samostalno ili u partnerstvu s najviše jednim partnerom, a prihvatljivi su i partneri iz redova organizacija civilnog društva i javnih ustanova, naglasili su.
Drugi poziv, "Podrška jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za poticanje povratka i useljavanja pripadnika hrvatskog iseljeništva", usmjeren je na jačanje kapaciteta jedinica lokalne i regionalne samouprave. Cilj je unaprijediti institucionalne, stambene, infrastrukturne, obrazovne, zdravstvene i društvene uvjete za prihvat i integraciju povratnika i useljenika.
Za taj poziv osigurano je ukupno 1.300.000 eura, od čega 400.000 eura za projekte jedinica područne (regionalne) samouprave te 900.000 eura za projekte jedinica lokalne samouprave. Iznosi potpore po projektu kreću se od 5000 do 50.000 eura.
