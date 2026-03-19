NAJUSPJEŠNIJA PRELETAČICA
Gordana Rusak "doplovila" u HDZ: "Samo je njegova ruka dovoljno sigurna, čvrsta i mirna da može navigirati ovaj brod"
Nakon niza stranaka koje je mijenjala "poput čarapa" Gordana Rusak konačno se pridružila i vladajućoj stranci.
"Za mene dvojbe nema! Samo je njegova ruka dovoljno sigurna, čvrsta i mirna da može navigirati ovaj brod dok orkanska i rušilačka bura udara nadaleko i naširoko oko nas. More te nosilo, a sreća pratila, kapetane! 'Navigare necesse est, vivere non est necesse.' (Ploviti se mora, živjeti se ne mora)"
Tim je riječima Gordana Rusak na društvenim mrežama objavila da se priključila HDZ-u. Objavi je pridružila fotografiju s predsjednikom vladajuće stranke, premijerom Andrejem Plenkovićem.
Doplovila je, dakle u redove vladajuće stranke, a to je učinila prije mjesec dana, kako je potvrdila u izjavi Jutarnjem listu.
Kako je Rusak plovila političkom scenom?
Gordana Rusak je doktorirala biologiju (rođena 1964. u Čakovcu), a u politiku ju je povukao Božo Petrov. S izborne liste Mosta tako je prvo ušla u Sabor, da bi ih napustila s Irenom Petrijevčanin Vuksanović i Dragom Prgometom i prešla u Hrid.
Iz Hridi je brzo otišla i sreću pokušala naći u suradnji s HSLS-om, ali se ni tamo nije dugo zadržala, prešavši Milanu Bandiću zbog ulaska u Gradsku skupštinu.
Kad je nakon njegove smrti propala i Bandićeva stranka, "nezavisna" Rusak pretrčala je HDZ-u, ali tada samo kao nezavisna kandidatkinja na njihovoj zagrebačkoj izbornoj listi za Gradsku skupštinu. Konačno, sad je i punopravna članica vladajuće stranke, koja se divi Plenkoviću.
