MOL traži stres-test JANAF-a i tranzit ruske nafte: "Regiji trebaju i JANAF i Družba"

MOL također čeka stav hrvatske tvrtke o tome hoće li dopustiti tranzit ruskih pošiljki sirove nafte s mora. JANAF još uvijek nije izravno odgovorio na MOL-ov zahtjev prošli tjedan, ali je zatražio vrijeme za tumačenje uredbe EU o sankcijama koja je na snazi već nekoliko godina, a za koju je glasala i Hrvatska. Istovremeno, hrvatska tvrtka zatražila je od MOL-a dozvole EU i SAD-a u vezi s pošiljkama. Po MOL-ovom mišljenju, to je potpuno nerealno, jer nije moguće tražiti odvojene dozvole EU i SAD-a za svaku pošiljku, a ova neopravdana birokratska prepreka onemogućila bi kontinuirani transport.