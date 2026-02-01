Oglas

Nakon trećeg mjesta

Hrvatski rukometni savez: Organiziranog dočeka u Zagrebu neće biti

author
N1 Info
|
01. velj. 2026. 21:54
01.02.2026., Jyske Bank Boxen, Herning, Danska - EHF Europsko prvenstvo 2026., utakmica za trece mjesto, Island - Hrvatska. Ivan Martinovic i Marko Mamic Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
Sanjin Strukic/PIXSELL

HRS je objavio priopćenje za medije u kojem je poručio kako organiziranog dočeka rukometne reprezentacije u Zagrebu neće biti.

Oglas

"Želja svih igrača hrvatske rukometne reprezentacije, stručnog stožera i Hrvatskog rukometnog saveza bila je da na dočeku pjeva Marko Perković Thompson. Budući da nije postignut dogovor s Gradom Zagrebom i nije prihvaćena želja igrača, stožera i HRS-a, obavještavamo hrvatsku javnost da svečanog dočeka neće biti", poručuju iz Saveza.

"Ujedno zahvaljujemo svim gradovima u Hrvatskoj koji su ponudili organizaciju dočeka našim reprezentativcima, ali budući da je riječ o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji, smatramo da bi doček trebao biti u glavnom gradu svih Hrvata i na središnjem trgu kao što je to uvijek do sada bio slučaj", dodaju.

"Svim gradovima koji su ponudili organizaciju dočeka, uz zahvalu, organizirat ćemo i utakmice kako bismo mogli zajedno proslaviti ovaj veliki uspjeh naše reprezentacije."

"Za sve zainteresirane, reprezentacija će u zagrebačku Zračnu luku Franjo Tuđman sletjeti oko 3 sata ujutro, a sutra u 12 sati prijem za reprezentaciju organizira predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković", dodaje se u priopćenju.

Teme
Grad Zagreb HRS rukomet

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ