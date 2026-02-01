Brončani rukometaši se čuli s Thompsonom, žele da im pjeva na dočeku

Hrvatski rukometaši koji su osvojili broncu žele da im na dočeku na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu u ponedjeljak pjeva Marko Perković Thompson
Brončani hrvatski rukometaši žele da im u ponedjeljak na dočeku na glavnom Trgu bana Josipa Jelačića pjeva Marko Perković Thompson, doznaje RTL Danas. Igrači su se čuli video pozivom iz svlačionice s popularnim pjevačem.
Thompsonov menadžment kaže da će on rado odazvati na poziv rukometaša, ali čekaju da stigne sluzbeni poziv Hrvatskog rukometnog saveza. Tako da ovisi o tom pozivu što će se dalje događati. Program na svečanom dočeku našim rukometašima počinje u 15.00, a u 16.00 očekuje se njihov dolazak na Trg.
Kako je RTL Danas doznao nešto malo ranije tijekom večeri iz Thompsonovog menadžmenta, poziv rukometaša da im zasvira Marko Perković zasad nije stigao. Bilo je neformalnih kontakata proteklih dana, ali danas ne. Ako bi igrači zatražili da im MPT opet zapjeva, on će to učiniti. “Takav poziv se ne odbija”, poručuju u Thompsonovom menadžmentu.
