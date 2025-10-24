Hrvatski sabor izglasao uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja. 11 zastupnika bilo protiv

Potrebnu većinu glasova zastupnika nije dobio zaključak Kluba Možemo! da se obvežu zdravstvene ustanove da, pod jednakim uvjetima, pri zapošljavanju na neodređeno vrijeme na temelju javnog natječaja , daju prednost nezaposlenoj osobi koja se ne poziva na prigovor savjeti prilikom pružanja zdravstvene skrb u vezi s prekidom trudnoće, kao ni zaključak Kluba SDP-a kojim bi se zadužila vlada da u roku od godine dana uputi u proceduru Zakon o civilnoj službi.