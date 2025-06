Hrvatski veleposlanik u Iranu: Više od 90 posto ljudi užasnuto onime što im Zapad radi

"Oni imaju proksije svoje koji još uvijek su valjda tu negdje poput spavača u Iraku ili u Libanonu, u Siriji i u tom arapskom dijelu svijeta. Ne znam u kojem smjeru će to ići. Iran odlučan da odgovori na ovo, a kako će odgovoriti, kako će onda Amerikanci na to. Dakle, ovo je tuk na utuk, ja tebe ti mene. To vam je pravilo ovdje nema. Nema ono da se prekine ta spirala nasilja", zaključio je.