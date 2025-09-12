HR.Weekend otkriva najbolje od najboljih: Top Workplace i Best of the Best nagrade na najvećem festivalu HR-a u regiji

Da nagrada ima stvarnu težinu najbolje potvrđuju i dosadašnji dobitnici. Za MediGroup, priznanje je bilo potvrda da idu u pravom smjeru. „Kao sustav koji brine o ljudima i njihovim potrebama, nagrada nam je i poticaj i izazov da budemo još bolji i privučemo nove kadrove koji nas prepoznaju kao idealnog poslodavca“, naglasila je Marijana Vasilescu, CEO MediGroup. Slično iskustvo dijele i u Submarinu, gdje nagradu vide kao najvažnije priznanje koje dolazi direktno od tima. „Motivira nas da kontinuirano radimo na edukaciji, komunikaciji i stvaranju stabilnog radnog okruženja – što je u ugostiteljstvu posebno važno“, poručio je operativni direktor Luka Jureško. I u Večernjem listu nagradu doživljavaju kao opipljivu potvrdu uloženog truda. „Velika zahvala ide zaposlenicima čije su nas povratne informacije dovele do ovog vrijednog priznanja i učinile Večernji list ugodnim mjestom za rad“, izjavila je Ana-Marija Filipović, HR Business Partner.