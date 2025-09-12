Treće izdanje
HR.Weekend otkriva najbolje od najboljih: Top Workplace i Best of the Best nagrade na najvećem festivalu HR-a u regiji
Treće izdanje iznimno uspješnog HR.Weekenda održat će se u sklopu najvećeg dosadašnjeg Weekenda.18, od 18. do 21. rujna u Rovinju. Tijekom ovogodišnjeg festivala ponovno će biti dodijeljene prestižne Top Workplace nagrade koje ističu poslodavce s iznimnim rezultatima u zadovoljstvu i angažiranosti zaposlenika. Organizator nagrada je Luppa, a dodjela će i ove godine biti jedan od najiščekivanijih trenutaka festivala.
Priznanje koje dolazi od zaposlenika
Top Workplace nagrada prvi je put dodijeljena 2023. godine, a u samo dvije godine postala je relevantan pokazatelj izvrsnosti u svijetu rada. Posebnost ovog priznanja leži u činjenici da ga zapravo dodjeljuju sami zaposlenici, čiji su glas i iskustvo presudni u procesu evaluacije. Sve kompanije koje koriste Luppa alat za istraživanje zadovoljstva i angažiranosti zaposlenika automatski ulaze u konkurenciju, a nagradu osvajaju samo one koje postižu najmanje 15 posto bolje rezultate od tržišnog i industrijskog prosjeka. Pritom se analizira eNPS, angažiranost zaposlenika te dvanaest ključnih dimenzija zadovoljstva poput komunikacije, leadershipa, ravnoteže poslovnog i privatnog života, uvjeta rada, suradnje, učenja i razvoja.
Kako bi dodatno naglasili izvrsnost, organizatori su ove godine uveli i novu kategoriju, Best of the Best. Ova posebna nagrada rezervirana je za apsolutne lidere, odnosno kompanije koje su ostvarile rezultate barem 25 posto iznad tržišnog i industrijskog prosjeka te se pritom plasirale među tri najbolja poslodavca u svojoj zemlji i kategoriji veličine. Drugim riječima, riječ je o priznanjima za one koji su pomaknuli granice i postavili nove standarde na tržištu rada.
„Top Workplace i Best of the Best nagrade usmjerene su na stvaranje kvalitetnijih radnih okruženja i većeg zadovoljstva zaposlenih. Cilj nam je promovirati najbolje kompanije i inspirirati i druge da podignu ljestvicu u stvaranju radne kulture,“ istaknuo je Daniel Ackermann, CEO Luppe i direktor HR.Weekenda.
Iskustva prošlogodišnjih pobjednika
Da nagrada ima stvarnu težinu najbolje potvrđuju i dosadašnji dobitnici. Za MediGroup, priznanje je bilo potvrda da idu u pravom smjeru. „Kao sustav koji brine o ljudima i njihovim potrebama, nagrada nam je i poticaj i izazov da budemo još bolji i privučemo nove kadrove koji nas prepoznaju kao idealnog poslodavca“, naglasila je Marijana Vasilescu, CEO MediGroup. Slično iskustvo dijele i u Submarinu, gdje nagradu vide kao najvažnije priznanje koje dolazi direktno od tima. „Motivira nas da kontinuirano radimo na edukaciji, komunikaciji i stvaranju stabilnog radnog okruženja – što je u ugostiteljstvu posebno važno“, poručio je operativni direktor Luka Jureško. I u Večernjem listu nagradu doživljavaju kao opipljivu potvrdu uloženog truda. „Velika zahvala ide zaposlenicima čije su nas povratne informacije dovele do ovog vrijednog priznanja i učinile Večernji list ugodnim mjestom za rad“, izjavila je Ana-Marija Filipović, HR Business Partner.
Osvojiti Luppa nagradu znači puno više od samog priznanja, to je snažan signal tržištu i kandidatima da kompanija zaista živi kulturu koja stavlja zaposlenike na prvo mjesto. Dobitnici se pozicioniraju kao poslodavci prvog izbora, lakše privlače i zadržavaju talente te jasno pokazuju da zadovoljstvo zaposlenika nije samo floskula, već temelj poslovnog uspjeha.
Hoće li prošlogodišnji pobjednici uspjeti obraniti svoje titule ili ćemo dobiti nova imena? I tko će prvi ponijeti prestižnu titulu Best of the Best? Odgovori stižu na svečanoj dodjeli u Rovinju tijekom HR.Weekenda, gdje ćemo ponovno svjedočiti kako se ulaganje u ljude uvijek isplati. Sve informacije o novom izdanju HR.Weekenda možete pronaći ovdje, kao i na profilima društvenih mreža Instagram, LinkedIn i Facebook.
