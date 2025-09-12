Za tjedan dana počinje Weekend svih Weekenda: Najveće izdanje dosad u Rovinju

Weekend.18 i ove godine okuplja impresivna imena. Lara Boro, CEO The Economist Groupa, govorit će o ulozi medija u vremenu geopolitičkih previranja, dok će legendarni američki novinar i autor Michael Wolff govoriti o aktualnoj politici predsjednika Trumpa. Nagrađivana novinarka Mariana van Zeller, autorica serijala “Trafficked”, povest će publiku iza kulisa globalnog crnog tržišta, dok će se urednica i voditeljica na RTL-u Mojmira Pastorčić osvrnuti na žensko preuzimanje informativnog programa. Uz njih, dolaze i brojni drugi govornici koji će otvoriti teme poput nacionalnih stereotipa, fenomena hejtera u društvu te izazova izvještavanja u doba globalnih kriza.