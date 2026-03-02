HZMO: Isplata povećanih mirovina stiže u travnju, skupa s razlikom za dva mjeseca

Upravno vijeće HZMO-a donijelo je odluke o usklađivanju mirovina - Aktualna vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2026. povećana za 2,68 %
Oglas
Na danas održanoj Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, donesena je Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine (AVM) od 1. siječnja 2026. koja iznosi 14,84 EUR, a koja je izračunata na temelju objavljenih službenih podataka Državnog zavoda za statistiku.
Budući da je AVM od 1. srpnja 2025. iznosio 14,45 EUR, a stopa povećanja AVM-a od 1. siječnja 2026. iznosi 2,68 %, novi AVM iznosi 14,84 EUR.
Mirovine povećane prema novoj aktualnoj vrijednosti isplatit će se u travnju (s mirovinom za ožujak), zajedno s razlikom za siječanj i veljaču 2026., priopćeno je iz HZMO-a.
Na sjednici su donesene i Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2026. prema kojoj najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2026. iznosi 15,73 EUR, Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2026. prema kojoj osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja, nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti iznosi 340,11 EUR te Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2026. koji iznosi 0,75.
Također, donesena je Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2026., koja se od 1. siječnja 2026. određuje u svoti od 339,54 EUR mjesečno i Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2025. koja će se primjenjivati za izračun mirovina ostvarenih od 1. siječnja 2026.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas