HZMO: Isplata povećanih mirovina stiže u travnju, skupa s razlikom za dva mjeseca

Na sjednici su donesene i Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2026. prema kojoj najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2026. iznosi 15,73 EUR, Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2026. prema kojoj osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja, nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti iznosi 340,11 EUR te Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2026. koji iznosi 0,75.