U Izraelu pljušte kritike na račun Netanyahua: "Izgubljena kontrola nad našim suverenitetom"

U utorak je izraelski ministar obrane Israel Katz rekao da se Izrael suzdržao od izvođenja napada na Bejrut na zahtjev SAD-a. No, upozorio je da će svi novi napadi Hezbolaha na sjeverni Izrael pokrenuti napade na južna predgrađa Bejruta, koja se smatraju uporištem te militantne skupine.