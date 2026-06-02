Magyar će predložiti proširenje V4-a, pozvat će i Hrvatsku, evo o čemu se radi
Novi mađarski premijer Peter Magyar u utorak je u Berlinu najavio da će na nadolazećem sastanku premijera Višegradske skupine (V4) predložiti proširenje tog formata, uključujući i na Hrvatsku.
Višegradsku skupinu osnovale su 1991. Mađarska, Poljska, Češka i Slovačka s ciljem promocije zajedničkih gospodarskih interesa, poticanja slobodne trgovine, razvoja prometne infrastrukture i suradnje na energetskom planu.
Magyar je na konferenciji za medije s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom najavio da će na nadolazećem sastanku 23. lipnja predložiti da se u taj format pozovu Austrija, Njemačka, Hrvatska, Slovenija i Rumunjska, prenosi mađarska agencija MTI.
Ponovno jačanje Višegradske skupine
„Izgradimo zajedno snažnu srednju Europu”, poručio je Magyar.
Višegradska skupina, nekoć jedinstvena skupina, oslabila je zbog unutarnjih podjela još dok je poljskom vladala konzervativna stranka Pravo i pravda (PiS), saveznica bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana. Varšava i Budimpešta tada su ohladile odnose zbog različitih stavova prema ratu u Ukrajini.
Danas u Varšavi vlada Građanska platforma premijera Donalda Tuska, članica političke grupacije Europske pučke stranke kojoj pripada i Magyarova Tisza.
