Oglas

POSJET MERZU

Magyar će predložiti proširenje V4-a, pozvat će i Hrvatsku, evo o čemu se radi

author
Hina
|
02. lip. 2026. 14:57
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
REUTERS
Annegret Hilse/REUTERS

Novi mađarski premijer Peter Magyar u utorak je u Berlinu najavio da će na nadolazećem sastanku premijera Višegradske skupine (V4) predložiti proširenje tog formata, uključujući i na Hrvatsku.

Oglas

Višegradsku skupinu osnovale su 1991. Mađarska, Poljska, Češka i Slovačka s ciljem promocije zajedničkih gospodarskih interesa, poticanja slobodne trgovine, razvoja prometne infrastrukture i suradnje na energetskom planu.  

Magyar je na konferenciji za medije s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom najavio da će na nadolazećem sastanku 23. lipnja predložiti da se u taj format pozovu Austrija, Njemačka, Hrvatska, Slovenija i Rumunjska, prenosi mađarska agencija MTI. 

Ponovno jačanje Višegradske skupine

Izgradimo zajedno snažnu srednju Europu”, poručio je Magyar. 

Višegradska skupina, nekoć jedinstvena skupina, oslabila je zbog unutarnjih podjela još dok je poljskom vladala konzervativna stranka Pravo i pravda (PiS), saveznica bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana. Varšava i Budimpešta tada su ohladile odnose zbog različitih stavova prema ratu u Ukrajini. 

Danas u Varšavi vlada Građanska platforma premijera Donalda Tuska, članica političke grupacije Europske pučke stranke kojoj pripada i Magyarova Tisza. 

Pročitajte još

Teme
friedrich merz mađarska njemačka peter magyar višegradska skupina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ