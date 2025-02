IDS: Dalibor Paus i dalje uživa povjerenje stranke

Podijeli :

Sasa Miljevic/PIXSELL

Predsjednik IDS-a Dalibor Paus i aktualno Predsjedništvo stranke dobili su povjerenje 67 posto izaslanika 39. Sabora IDS-a održanog u subotu u Puli, što pokazuje da Paus i dalje uživa povjerenje stranke, zaključak je stranačkog skupa.

Na stranačkom Saboru okupilo se gotovo 300 članova i članica, među njima i počasni predsjednik IDS-a Ivan Jakovčić koji je zajedno s drugim istomišljenicima u stranci pokušao srušiti, odnosno iskazati nepovjerenje Predsjedništvu IDS-a i predsjedniku stranke te njegovu kandidaturu za istarskog župana, koja je prošla sve interne procese unutar stranke.

Potres u IDS-u: Dio članova želi rušiti vodstvo stranke?

U tome, u konačnici nije uspio, naime, Paus i Predsjedništvo stranke dobili su 148 glasova potpore, 73 su bila protiv, a deset glasova bila su nevažeća.

“Rezultati su takvi da je Predsjedništvo IDS-a dobilo povjerenje. Nastavit ćemo s ovom pozitivnom energijom koja se i danas osjećala na ovom Saboru. U ovom slučaju ne radi se o puču već o različitim razmišljanjima. Počasni predsjednik stranke Ivan Jakovčić unatoč tome iskazao je podršku vodstvu stranke, surađivat ćemo jer znamo koja je uloga svakog člana”, izjavio je predsjednik IDS-a Dalibor Paus po završetku stranačkog Sabora.

“Demokracija je takva da kada se donese odluka na stranačkom tijelu, svi je moraju prihvatiti”, poručio je Paus.

“Danas u IDS-u slobodno razgovaramo, iznosimo svoje ideje i podigli smo unutarstranačku demokraciju do razine na kojoj do sada nikad nije bila. To će zasigurno privući nove mlade ljude, mlade kandidate i novu energiju, i na lokalnoj i na regionalnoj razini”, istaknuo je potpredsjednik IDS-a Valter Glavičić.

