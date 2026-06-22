Dan antifašističke borbe
VIDEO / Incident u Brezovici: "Od koga ti je baba spašavala Židove"
Hrvatska danas obilježava Dan antifašističke borbe u znak sjećanja na 22. lipnja 1941., kada je u šumi Brezovica pored Siska osnovan Prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe.
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U Brezovici je danas bio i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac.
Tijekom izjave medijima, Pupovca su prekinuli članovi stranke DOMiNO Vlado Marić i Igor Peternel te je došlo do razmjene optužbi.
Peternelu je, na kraju, glasnogovornik SNV-a Eugen Jakovčić dobacio - "od koga ti je baba spašavala Židove".
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