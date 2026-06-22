Oglas

Dan antifašističke borbe

VIDEO / Incident u Brezovici: "Od koga ti je baba spašavala Židove"

author
N1 Info
|
22. lip. 2026. 11:27
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Milorad Pupovac
N1

Hrvatska danas obilježava Dan antifašističke borbe u znak sjećanja na 22. lipnja 1941., kada je u šumi Brezovica pored Siska osnovan Prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe.

Oglas

U Brezovici je danas bio i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac.

Tijekom izjave medijima, Pupovca su prekinuli članovi stranke DOMiNO Vlado Marić i Igor Peternel te je došlo do razmjene optužbi.

Peternelu je, na kraju, glasnogovornik SNV-a Eugen Jakovčić dobacio - "od koga ti je baba spašavala Židove".

Pogledajte snimku:

Teme
brezovica dan antifašisitčke borbe milorad pupovac sdss vlado marić

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ