VIDEO / Incident u Brezovici: "Od koga ti je baba spašavala Židove"

N1

Hrvatska danas obilježava Dan antifašističke borbe u znak sjećanja na 22. lipnja 1941., kada je u šumi Brezovica pored Siska osnovan Prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe.

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U Brezovici je danas bio i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac.

Tijekom izjave medijima, Pupovca su prekinuli članovi stranke DOMiNO Vlado Marić i Igor Peternel te je došlo do razmjene optužbi.

Peternelu je, na kraju, glasnogovornik SNV-a Eugen Jakovčić dobacio - "od koga ti je baba spašavala Židove".

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