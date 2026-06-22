Što je o osnivanju partizanskog odreda govorio prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman?

Komentirao je i činjenicu da su premijer i predsjednik Republike 2021. godine zadnji put bili zajedno u Brezovici: "Čini mi se kada treba odlaziti u Bleiburg, to nije državni praznik, guraju se tko će prvi ući u autobus, a kada idu u Brezovicu kao da idu po kazni ili kao da moraju izvlačiti slamke. To je potpuno pogrešna poruka - nema onoga ili si ovo ili ono. Hrabrost koji su djevojke i mladići 1941. pokazali na području cijele Hrvatske i digli se protiv zla - te ljude danas nazivamo zločincima i gledamo tu borbu isključivo, kroz zločine koji su se dogodili, ali nema rata u kojem i strana koja se brani ne počini zločine. Nećemo gledati Domovinski rat kroz prizmu zločina koji su se dogodili, ali ovdje hoćemo."