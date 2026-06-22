Hrvoje Klasić za N1
Što je o osnivanju partizanskog odreda govorio prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman?
Hrvatska obilježava Dan antifašističke borbe u znak sjećanja na 22. lipnja 1941., kada je u šumi Brezovica pored Siska osnovan Prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe. O tome je kod našeg Tihomira Ladišića u Novom danu govorio povjesničar Hrvoje Klasić.
"Hrvatska je anti-antifašističko društvo"
Obilježava li se Dan antifašističke borbe u Hrvatskoj stvarno ili simbolično? Kakvo je nasljeđe antifašizma u Hrvatskoj?
"Volio bih da nemamo Dan antifašističke borbe ako ćemo ostalih 364 dana u godini poštivati antifašističku tradiciju i vrednovati zasluge antifašističkog partizanskog pokreta tada 1941. i 1945. za Hrvatsku, ali i za Hrvatsku 1991. i 1995. Hrvatska nije fašističko društvo, ali nije ni antifišastičko, rekao bih da je ona 35 godina anti-antifašističko društvo - dovodi se u nepotrebnu vezu ili partizani ili branitelji iz Domovinskog rata. Hrvatski partizani su prvi pravi hrvatski branitelji, branitelji iz 90-ih godina svojom hrabrošću su nastavak onoga što je bilo od 1941.-1945. godine", rekao je Hrvoje Klasić.
"U Brezovicu kao da idu po kazni"
Komentirao je i činjenicu da su premijer i predsjednik Republike 2021. godine zadnji put bili zajedno u Brezovici: "Čini mi se kada treba odlaziti u Bleiburg, to nije državni praznik, guraju se tko će prvi ući u autobus, a kada idu u Brezovicu kao da idu po kazni ili kao da moraju izvlačiti slamke. To je potpuno pogrešna poruka - nema onoga ili si ovo ili ono. Hrabrost koji su djevojke i mladići 1941. pokazali na području cijele Hrvatske i digli se protiv zla - te ljude danas nazivamo zločincima i gledamo tu borbu isključivo, kroz zločine koji su se dogodili, ali nema rata u kojem i strana koja se brani ne počini zločine. Nećemo gledati Domovinski rat kroz prizmu zločina koji su se dogodili, ali ovdje hoćemo."
"Volio bih da HDZ-ovci jednog dana negdje izađu pred oči Tuđmanu"
Rekao je da bi "ukinuti" Dan antifašističke borbe bili "totalno ludo": "Volio bih vidjeti da HDZ-ovci jednog dana negdje izađu pred oči Franji Tuđmanu koji je predložio da Dan antifašističke borbe bude upravo taj dan."
Franjo Tuđman bio je pomoćnik Vlade Janića Cape u Beogradu, naslijedio ga je kada je odlazio u mirovinu. Kada je Vlado Janić Capo preminuo 4. svibnja 1991. godine Franjo Tuđman je poslao sljedeći telegram obitelji:
Franjo Tuđman, 4.5.1991.
"Vijest o smrti generala Vlade Janića Cape iskreno me ražalostila. General Vlado Janić postao je legendarna ličnost hrvatskog radničkog pokreta i antifašističke borbe hrvatskog naroda.
U onim teškim i sudbonosnim danima na početku Drugog svjetskog rata Vlado Janić sa skupinom svojih drugova pripadnika Komunističke stranke Hrvatske pružio je primjer velike ljudske hrabrosti, političke odlučnosti i nacionalnog poštenja. Dan kada je Vlado Janić sa svojim odredom krenuo u antifašističku borbu Republika Hrvatska proglasila je svojim državnim blagdanom. Tim je činom nova demokratska Hrvatska na dostojan način iskazala koliko visoko cijeni osobni doprinos Vlade Janića Cape i svih onih koji su se pod antifašističkim zastavama borili za slobodnu Hrvatsku, omogućivši stvaranje zavnohovske federalne Hrvatske, oslobođenje Istre, Rijeke, Zadra i otoka, a time ne samo održanje hrvatske državnosti nego i svrstavanje Hrvatske među pobjedničke zemlje demokratske koalicije u Drugom svjetskom ratu."
"Dan antifašističke borbe nije predložio SDP, Pupovac, nego Franjo Tuđman i HDZ"
"Nije to predložio SDP, Milorad Pupovac, nego Franjo Tuđman i HDZ. Sve je moguće, može se okrenuti na drugu stranu cijela priča, ali to je potpuno nepotrebno", istaknuo je povjesničar.
Dodaje da postoje ljudi koji ne mogu prihvatiti rezultate Drugog svjetskog rata: "U Hrvatskoj imamo divljanje ustaštva, toleriranje ustaštva, nemate mlade antifašiste koji idu po ulicama i tuku ljude, ali imamo one koji se kriju iza ustaške ideologije i idu po gradovima. Vrlo je jasno tko je problem u ovom društvu. Ovo je demokracija, imamo zakone koji nisu najdosljedniji, imamo dvostruke konotacije, ZDS koji je bio ustaški pozdrav."
"Postoje ljudi koji misle da su fašizam i nacizam donijeli dobro svijetu pa vjerojatno takvi postoje i u Hrvatskoj, dok ova demokracija u Hrvatskoj to dopušta, oni će to govoriti", rekao je Klasić.
Naveo da je Franjo Tuđman bio dobrovoljac u Drugom svjetskom ratu, u partizanskim jedinicama te da je i 1941. i 1991. znao što je partizanski pokret i piše taj telegram.
Pokazao je fotografije Franje Tuđmana s književnikom Jožom Horvatom u partizanskoj uniformi:
"Od 1945. godine odlazio je u Beograd kao elita komunističkog partizanskog pokreta, on je predstavnik Generalštaba u Beogradu. Odlazi u vrijeme kada se događa Bleiburg, nije rekao da skida uniformu i baca zvijezdu petokraku nego je nastavio napredovati do čina generala."
Na ovoj fotografiji nalazi se Janko Bobetko: "Jedan od osnivača HDZ-a i jedan od osnivača obrane Hrvatske 90-ih godina. On je iz stopostotne hrvatske obitelji, koja je sto posto bila u partizanima, otišli su on, majka, otac i tri brata. U ratu će poginuti tri brata i otac. Janko Bobetko će kasnije postati general u Jugoslavenskoj narodnoj armiji, a kasnije će osnovati HDZ."
Na fotografiji se nalazi Franjo Tuđman 1943. godine u partizanima: "Ne samo što je borac, nego je zadužen i za provođenje revolucije, išao je stvarati novo uređenje kao pripadnik Komunističke partije."
"Vidite niz ordenja koje je dobio Franjo Tuđman, a ustanovio ih je Josip Broz Tito. Franjo Tuđman je dobio ordenje dosta visokog ranga", naveo je Klasić.
Franjo Tuđman na fotografiji igra kozaračko kolo s Vladom Janićem Capom.
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