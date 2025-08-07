Inspekcijski nadzor u Brodosplitu: "Azbestni otpad se ne može zbrinuti u Hrvatskoj"

Građanska inicijativa Zdravi Split i dalje ustraje u tome da sporni brod napusti Split, pa ponovno pozivaju građane na prosvjed koji će se održati u ponedjeljak s početkom u 11 sati na Matejuški. Tijekom prosvjeda će građani šetati preko Rive, Voćnog trga, Pjace, Marmontove i natrag na Matejušku.