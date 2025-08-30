Iračanin mamio maloljetnicu u Zagrebu, troje maloljetnika ga pretuklo. Pritvoreni i on i oni

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističku istragu nad 29-godišnjim Iračaninom osumnjičenim za kaznena djela 'omogućavanja trošenja droga' i 'mamljenja djece za zadovoljavanje spolnih potreba na štetu maloljetnice', te je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.
Iz Policijske uprave zagrebačke (PUZ) u subotu je priopćeno kako je "kriminalističko istraživanje provedeno nad 29-godišnjim državljaninom Iraka, stranca na privremenom boravku u Hrvatskoj, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela omogućavanja trošenja droga i kaznenog djela mamljenja djece za zadovoljavanje spolnih potreba na štetu maloljetnice te nad troje maloljetnika zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iznude u pokušaju i kaznenog djela sudjelovanja u tučnjavi na štetu navedenog 29-godišnjaka".
Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, osumnjičeni 29-godišnjak i maloljetnici u zakonskom su roku predani pritvorskom nadzorniku, a kaznene prijave su podnijete nadležnim državnim odvjetništvima.
S obzirom na to da se radi o postupanju u području zaštite prava i interesa i djece, iz PU zagrebačke nisu u mogućnosti objavljivati više informacija o kriminalističkom istraživanju.
Ističu kako su za poduzimanje izvidnih radnji kod sumnje u počinjenje kaznenih djela ovlaštena isključivo tijela predkaznenog i kaznenog progona, a to su policija, državno odvjetništvo i sudovi, a nikako građani, organizacije i slično.
Policija postupa u povodu svake zatražene intervencije, a kada se radi o zaštiti djece policijski službenici postupaju posebno obazrivo te se u takvim slučajevima poduzimaju sve potrebne mjere i radnje s ciljem zaštite žrtava i procesuiranja počinitelja odnosno žurno se intervenira i poduzimaju sve mjere u suradnji sa svim tijelima koja sudjeluju u postupku s ciljem zaštite dobrobiti maloljetnih osoba.
"Koristimo priliku i savjetujemo djecu, mlade, roditelje i stručnjake koji rade s djecom da za više informacija o samozaštitom ponašanju posjete Red Button (MUP-ova on line prijava zlostavljanja djeteta), gdje mogu i anonimno prijaviti svoja saznanja o seksualnom zlostavljanju i iskorištavanju djece, ali i svim drugim oblicima nasilja ili povrede prava djece", ističu iz PU zagrebačke.
