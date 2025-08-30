Piloti HRZ-a prevezli dijete s Korčule u KBC Split unatoč lošem vremenu

"Iako se sve odvijalo brzo i precizno, let je bio sve samo ne jednostavan. Dolaskom na helidrom Blato, nepovoljna vremenska fronta stigla je puno brže nego što je bilo planirano. Tijekom cijelog leta pratili su nas nepovoljni vremenski uvjeti, olujni grmaljavinski oblaci, smanjena vidljivost, jaka kiša i vjetar. Kada prevozimo djecu, emocije su uvijek prisutne. Ali baš tada dajemo sve od sebe. Ponosan sam na svoju iskusnu posadu i timski duh koji nas nikada ne napušta“, rekao je kapetan helikoptera.