Hrvatska je sigurna zemlja, a javne tvrdnje veleposlanika Izraela ničim nisu potkrijepljene i samo neutemeljeno i nepotrebno uznemiravaju hrvatske građane i nanose političku i reputacijsku štetu Republici Hrvatskoj. Hrvatski je nacionalni interes sačuvati status sigurne i mirne zemlje jer o tome uvelike ovisi i hrvatsko gospodarstvo, prije svega turizam. Stoga tražimo od veleposlanika Izraela da se ubuduće suzdrži od bilo kakvih izjava koje mogu nanijeti štetu Hrvatskoj.