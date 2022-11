Istu odluku koju je donio Plenković Milanović proveo 2014.

Podijeli :

Istu odluku koju je jučer donio premijer Andrej Plenković predsjednik RH Zoran Milanović proveo je 2014, kada je bio na čelu vlade, piše u petak Jutarnji list.

Hrvatska vlada u misiju Europske unije za vojnu pomoć Ukrajini “EU Military Assistance Mission – Ukraine” želi uputiti do 80 vojnika u nekoliko rotacija u razdoblju od 2022. do 2024. godine. U istom razdoblju u Hrvatskoj bi, prema prijedlogu Vlade od četvrtka, na obuci bilo do 100 ukrajinskih vojnika uz mogućnost rotacije.

Stoji to u prijedlogu Odluke o obučavanju ukrajinskih vojnika od strane Hrvatske vojske koji je upućen u Sabor. Vlada je u četvrtak konačno, mjesec dana nakon što je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman na Vijeću ministara EU potvrdio da će Hrvatska sudjelovati u ovoj misiji, objavila odluku koja se temelji na člancima 46., stavak 1. i 54., stavak 2. Zakona o obrani te članku 7., stavcima 3. i 5. Ustava.

Spomenuti članci Zakona o obrani definiraju uporabu vojske. Članak 46. utvrđuje da o uporabi Oružanih snaga odlučuju Sabor, predsjednik RH, premijer i ministar obrane u skladu s Ustavom i ovim zakonom. Članak 54. pak utvrđuje da odluku o angažmanu pripadnika Oružanih snaga u operacijama potpore miru, kriznim situacijama i humanitarnim operacijama u inozemstvu donosi Sabor na prijedlog Vlade, uz prethodnu suglasnost predsjednika RH na način utvrđen Ustavom.

Predsjednik RH proteklih je dana više puta prozvao Vladu RH da krši Ustav jer predlaže boravak ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj. Predsjednik naglašava da prema Ustavu u Hrvatsku mogu ući jedino Oružane snage država saveznica, a to Ukrajina nije jer nije članica NATO-a i EU.

No ono što Zoran Milanović spočitava Andreju Plenkoviću on je provodio kad je bio premijer. Tako je 23. siječnja 2014. potpisao odluku kojom se “odobrava prelazak granice RH oružnim snagama država saveznica (država članica NATO-a i država Partnerstva za mir) radi sudjelovanja u zajedničkim vježbama s Oružanim snagama RH”.

Dakle, tad su članice Partnerstva za mir bile države saveznice i mogle su ulaziti u Hrvatsku, a osam godina kasnije za Milanovića to više nisu. Ukrajina je članica NATO-ova programa Partnerstvo za mir od 1994. i upravo je to argument Vlade da ukrajinski vojnici u skladu s Ustavom mogu ući na teritorij Hrvatske, pišu novinari Jutarnjeg lista Krešimir Žabec i Rozita Vuković.