Nalazi li se u hrvatskim jabukama "koktel pesticida i neurotoksina"? Oglasio se HVZ

Hrvatski voćari, kako je naveo, svjesni su svoje dvostruke odgovornosti, s jedne strane očuvanja domaće proizvodnje voća, a isto tako i zdravlja potrošača te je u tom smislu u Hrvatskoj uveden i sustav kvalitete pod oznakom "Dokazana kvaliteta" koji je u određenom smislu nadstandard kvalitete i zdravstvene ispravnosti, a kojeg se u svojoj proizvodnji pridržavaju većina tržišno orjentiranih proizvođača jabuka u Hrvatskoj .