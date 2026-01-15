Hrvatski sabor tijekom 2025. godine u hitnom postupku donio čak petinu zakona

U ovom sazivu po hitnom postupku mijenjani su i takvi zakoni kao što je Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta, oko kojega je dio javnosti i vlasnika zemljišta izrazio zabrinutost da će se njime zadirati u njihova vlasnička prava. U hitnom postupku donesene su i izmjene Zakona o socijalnoj skrbi, bez obzira na to što je riječ o zakonu kojim se uređuju temeljna socijalna prava često najranjivijih skupina u društvu, s dugoročnim posljedicama, a bez objektivne zakonske hitnosti, ističe se Gongovoj analizi. Zaključuje se i da je u ubrzanoj proceduri donesen čak i Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima.