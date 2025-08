"Da, to je jedan od razloga. Molba je imala više razloga. On je navršio 71 godinu. Ovo je pravo svakog zatvorenika i to je članak 59. Mi smo ocijenili da on udovoljava tim zahtjevima i 2023. je prešao polovicu svoje kazne", rekao je odvjetnik Crnković okupljenim medijima.