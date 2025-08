DHMZ izdao alarm za ove dijelove Hrvatske: Mogući pljuskovi i jako grmljavinsko nevrijeme

Na sjevernom Jadranu najviše sunčanih sati, uz pretežno ili djelomice sunčano. Oblačnije povremeno u Gorskoj Hrvatskoj, a uglavnom u Lici ponegdje još može biti kiše. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu umjerena, podno Velebita i jaka bura s olujnim udarima. Jutro u gorju svježe, a i danju tek oko 22 °C, dok će na moru nakon jutarnjih od 18 do 21 °C, temperatura porasti na 26 do 28 °C.