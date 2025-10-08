Ivošević: Splitu prijeti gubitak koncesije na Žnjanu

Gradski vijećnik Centra Bojan Ivošević ustvrdio je u srijedu da tvrtki Žnjan i njezinom osnivaču Gradu Splitu prijeti gubitak koncesije zbog radova koje dva ugostiteljska objekta trenutno izvode bez odobrenja autora Žnjana.
Oglas
Ivošević je na konferenciji za novinare podsjetio da je za mandata bivšega gradonačelnika Ivice Puljka (Centar) većina radova na Žnjanu bila je dovršena, a sadašnjem gradonačelniku Tomislavu Šuti preostalo je samo da odradi fine detalja i sa Žnjanom odgovorno upravlja.
No, Šuta je Žnjan prepustio u ruke Željka Keruma, za kojeg je u kampanji tvrdio da najbolje zna kako odvesti tvrtku u stečaj, rekao je Ivošević.
Isti ugostitelji koji sada izvode radove bez odobrenja uzrokovali su niz problema još u mandatu gradonačelnika Ive Baldasara, a zakona se nisu htjeli pridržavati ni u Puljkovu mandatu, kaže Ivošević koji je bio Puljkov zamjenik.
"U našem mandatu su bespravno zazidali prozor na gradskom poslovnom prostoru u srcu grada, ali mi se nismo skrivali iza službenika, već smo jasno dali do znanja da će Grad Split, ako se ne budu pridržavali zakona, s njima raskinuti ugovor o najmu. Problem je tako riješen u samo par dana. Pokazali smo da u Splitu nema nedodirljivih i da imamo gradonačelnika s kičmom“, dodao je.
Upitao je Šutu je li Kerumu prepustio Žnjan upravo zbog takvih ugostitelja i hoće li Žnjan ostati biser Splita ili slijedi scenarij kao na Bačvicama, koje su slični ugostitelji u potpunosti devastirali.
"Hoće li po isteku ugovora za štekat na Rivi s tvrtkom Yellow apple d.o.o. produžiti ugovor, ako ne postupe po nalogu Žnjana d.o.o.? Hoće li ležaljke i sljedeće ljeto biti dostupne svim građanima ili će ih ekskluzivno koristiti ugostitelji? Hoće li smijeniti Željka Keruma iz Nadzornog odbora Žnjana, nakon što je napao i vrijeđao službenu osobu, zaposlenika gradske ustanove? Molim da jasno i glasno odgovori", poručio je Ivošević splitskom gradonačelniku.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas