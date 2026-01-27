Plenković: Ahmetović je specijalist za energetiku. Zastupala je interes ruskog lobija

Na novinarsko pitanje misli li da Ćorić u Vladu dolazi s teretom prošlosti osobito kada je riječ o aferi Krš-Pađene što je danas komentirala i saborska oporba, premijer je odgovorio kako je Ćorić ozbiljan čovjek i da oporba, ako to želi, može glasati za njega, ali i da je dobrodošla ako želi nastaviti 'u sportskom stilu' kritizirati jer je to njihova zadaća i uloga, no nije to nešto na što će se Vlada posebno obazirati.