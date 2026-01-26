Vlada službeno predložila Ćorića za ministra

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković očekuje da bi Hrvatski sabor u četvrtak, kada će glasati i o drugim predloženim zakonima, mogao izglasati i aktualnog viceguvernera HNB-a Tomislava Ćorića na dužnost potpredsjednika Vlade i ministra financija, umjesto Marka Primorca.
Vlada Republike Hrvatske je održala telefonsku sjednicu i usvojila zaključak kojim se predlaže Marko Primorac kao kandidat Republike Hrvatske za potpredsjednika Upravnog vijeća Europske investicijske banke.
Usto, predsjednik Vlade je razriješio Marka Primorca s dužnosti potpredsjednika Vlade i ministra financija s danom iskazivanja povjerenja novom ministru.
Predsjednik Vlade ujedno je predložio Hrvatskom saboru iskazivanje povjerenja kandidatu za novog potpredsjednika Vlade i ministra financija Tomislavu Ćoriću, priopćeno je iz vlade.
"Ako se uspije u četvrtak bilo bi sjajno", rekao je Plenković novinarima nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Do tada bi pred saborskim Odborom za financije bio saslušan Ćorić, a Primorac pred saborskim Odborom za Europske poslove po uzoru na sličan proces kakav je bio za članicu Europske komisije Dubravku Šuicu.
