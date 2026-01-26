Vlada službeno predložila Ćorića za ministra

"Ako se uspije u četvrtak bilo bi sjajno", rekao je Plenković novinarima nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Do tada bi pred saborskim Odborom za financije bio saslušan Ćorić, a Primorac pred saborskim Odborom za Europske poslove po uzoru na sličan proces kakav je bio za članicu Europske komisije Dubravku Šuicu.