Vlada službeno predložila Ćorića za ministra

Hina , N1 Info
26. sij. 2026. 20:16
Matija Habljak/PIXSELL

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković očekuje da bi Hrvatski sabor u četvrtak, kada će glasati i o drugim predloženim zakonima, mogao izglasati i aktualnog viceguvernera HNB-a Tomislava Ćorića na dužnost potpredsjednika Vlade i ministra financija, umjesto Marka Primorca.

Vlada Republike Hrvatske je održala telefonsku sjednicu i usvojila zaključak kojim se predlaže Marko Primorac kao kandidat Republike Hrvatske za potpredsjednika Upravnog vijeća Europske investicijske banke.

Usto, predsjednik Vlade je razriješio Marka Primorca s dužnosti  potpredsjednika Vlade i ministra financija s danom iskazivanja povjerenja novom ministru.

Predsjednik Vlade ujedno je predložio Hrvatskom saboru iskazivanje povjerenja kandidatu za novog potpredsjednika Vlade i ministra financija Tomislavu Ćoriću, priopćeno je iz vlade. 

"Ako se uspije u četvrtak bilo bi sjajno", rekao je Plenković novinarima nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Do tada bi pred saborskim Odborom za financije bio saslušan Ćorić, a Primorac pred saborskim Odborom za Europske poslove po uzoru na sličan proces kakav je bio za članicu Europske komisije Dubravku Šuicu.

Teme
Andrej Plenković Tomislav Ćorić

