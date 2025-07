Jadranka Kosor: "Ja znam što je bilo, ali i što nikad nije bilo!"

"Kada u srcu Zagreba odjekuju fašistički pozdravi, to me duboko uznemirilo. Ja neću pristati na to da oni koji viču "za dom spremni" vole Hrvatsku, a ja, koja taj pozdrav prezire, ne volim Hrvatsku. Dobila sam izravne prijetnje na svoj osobni broj. Nije mene to prestrašilo, ali me zgranulo", dodala je.