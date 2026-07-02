Jandroković žestoko napao Milanovića i Kundida: "To vodi u anarhiju"

“Ne može baš tako. Predsjednik Republike može njemu kazati da čini nešto što je opasno za društvo, što je suprotno zakonu, a on će reći 'je, rekao mi je vrhovni zapovjednik, predsjednik Republike'. Ne ide to tako. Ne može ni ministar policije, odnosno unutarnjih poslova, naređivati ravnatelju policije da čini nešto što je suprotno zakonu. Nitko nema pravo činiti stvari koje su suprotne zakonu i to je u ovome trenutku, najveći problem za koji ne znam da li kao društvo dovoljno vidimo”, naglasio je.