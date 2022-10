Podijeli:







Politički analitičar i urednik na portalu Telegram.hr Jasmin Klarić gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao najnovija politička događanja u Hrvatskoj.

“Kada Plenković kaže da smo drugi u EU-u koji su najviše rasli u 2022. godini, uvijek zaboravi reći da smo bili među onima koji su najviše pali u 2020. godini. To je i logično, jer smo turistička zemlja i pandemija nas je najviše pogodila te godine. Logično je da smo se i najviše i vratili kada se obnovio turizam”, rekao je.

Komentirao je obnovu od potresa i porazni podatak iz Siska, u kojem je obnovljeno samo šest kuća. “Je li itko mislio, kada se taj potres dogodio prije dvije godine, da će ljudi koji su ostali bez krova nad glavom i treću zimu ostati u kontejnerima? Sumnjam da su svi oni ljudi koji su potrčali na Baniju pomoći tim ljudima to očekivali. I na ovom primjeru se pokazuje koliko su administracija i politička vlast nesposobni za nošenje s krizama”, rekao je.

“Vlada je podbacila u odnosu na vlastiti plan i to se sada jasno vidi. Ministar Medved pohvalio se čitajući kako je milijardu i pol kuna utrošeno iz državnog novca na obnovu, a samo je ove godine iz Fonda za razvoj gospodarstvo i obnovu od potresa Hrvatskoj bilo namijenjeno 5,3 milijarde kuna, koje nismo uspjeli iskoristiti”, rekao je.

Kaže da je problem u tome što nedostaje kvalitete u administraciji. “Politička vlast nije u stanju organizirati posao i prodrmati niže razine upravljanja. Činjenica je da je vlast zakazala na cijelom nizu stvari”, rekao je.

“Bivši šef Fonda za obnovu neke je stvari plaćao iz vlastitog džepa da bi se mogle pokrenuti nekakve procjene i početak obnove, što se bilježilo kao donacija, jer se po propisima koje je Vlada postavila ništa nije moglo napraviti. Problem je očito u vlasti, a ne radi se samo o ovoj krizi. Pandemija je za Hrvatsku ispala veća tragedija od Domovinskog rata. I dalje imamo nekoliko stotina mrtvih na mjesečnoj razini i izrazito smo loši po procijepljenosti. Kampanja ‘cijepi se’ katastrofalno je propala, jer se ovdje neuspjeh mjeri izgubljenim životima”, rekao je.

Komentirao je i optužnice koje je USKOK podigao protiv bivšeg ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darka Horvata, bivšeg potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića, bivšeg ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josipa Aladrovića i bivšeg ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića.

“Spektakularno je da premijer, čiji su to bili ministri, govoreći o političkim aktualnostima, to niti ne spomene. Postoji politička taktika koja je legitimna, a postoji i besramno političko spinanje. Ovo što radi Plenković spada u drugu kategoriju. To je tako u demokraciji, vidjet ćemo na izborima. U zadnje dvije godine postali smo svjesni koliko je korupcija pustila pipke i koliko je ova Vlada nesposobna nositi se s krizama. Premijer kao da pluta u balončiću koji se sve dalje i dalje udaljava o stvarnosti. Sada je ta udaljenost toliko velika da bi se trebao uključiti i teleskop James Webb”, rekao je.