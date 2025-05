Je li Hajdaš Dončić svjesno žrtvovao zagrebački SDP zbog višeg cilja?

Alavanja kaže da treba vidjeti kako će se unutar koalicije s Možemo postaviti SDP- "Oni mogu biti korektivni faktor, nisu to bili u zadnje četiri godine i zato su u poziciji u kakvoj jesu u Zagrebu. Nisu izgradili nekog lidera i nisu vratili povjerenje birača. Doći će do promjene predsjednika Skupštine pa ćemo vidjeti. Zagrebački SDP je u problemu zbog narušenih odnosa, ali jer nisu uspjeli naći nove kandidate. Vidjet ćemo kako će se to dalje odvijati, ako Tomašević dobije.