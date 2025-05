U čemu griješi SDP?

Glavni problem SDP-a nije kadrovski, premda stalno mijenjaju šefove nemajući ili izbjegavajući one najbolje. No taj problem tek je na trećem, četvrtom mjestu. Ispred toga su organizacijski, programski i identitetski problemi. Sve su to već mnogi drugi mnogo puta rekli, i pažljivo i neuvijeno. Ali u SDP-u su, čini se, gluhi na konstruktivne kritike i slijepi na vlastite slabosti. Čak i kada se raspuknu, kao u Rijeci.