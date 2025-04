Pčelar tvrdi da je napadnut jer je komunalce upozorio da ne špricaju herbicid. Sve istražuje i policija

Podijeli :

Pčelar Zlatko Brnelić tvrdi da su ga napali djelatnici KD-a Jelenje jer ih je upozorio da ne bi smjeli špricati herbicid uz javnu prometnicu.

“U petak 11. travnja oko 8 sati prolazio sam kroz naselje Jelenje u općini Jelenje te sam uočio djelatnike Komunalnog društva Jelenje kako špricaju neku tekućinu uz kolnik. Zaustavio sam se i pitao ih čime špricaju, odnosno koje sredstvo koriste, na što su mi dvojica djelatnika odgovorila da špricaju ‘nekim herbicidom da ne raste korov’. U posjedu sam fotografskih snimki koje dokazuju moje tvrdnje, točnije da su djelatnici KD-a Jelenje špricali herbicid uz javnu prometnicu u Jelenju. S obzirom na to da je cijela općina Jelenje proglašena vodozaštitnim područjem (II. i III. zona zaštite), upozorio sam ih da to ne bi smjeli raditi, no djelatnici se na to nisu obazirali, već su me još i fizički i verbalno napali”, kaže Brnelić, u čije se fotografije i videosnimke uvjerio i Novi list.

Brnelić je pčelar s tridesetogodišnjim iskustvom te je kao bivši povjerenik zaštite na radu u Hrvatskim autocestama dobro upoznat o štetnosti aktivne tvari glifosata, sastavnice većine herbicida koji se kod nas koriste, odnosno štetnog utjecaja ove tvari na biljni i životinjski svijet, čovjeka i vodu.

“S prvenstvenim ciljem da se trovanje herbicidima zaustavi, o ovom sam slučaju obavijestio riječki Vodovod i kanalizaciju, županijski Nastavni zavod za javno zdravstvo te direktora KD-a Jelenje koji mi se telefonski ispričao, naveo da je plan bio špricati ‘samo na kritičnim mjestima’ te dodao da je djelatnike s terena naposljetku povukao i da KD Jelenje to sredstvo više neće koristiti. O fizičkom i verbalnom napadu na mene obavijestio sam i policiju”, rekao je Brnelić Novom listu.

Brnelić napominje da je kao mještanin općine Jelenje već prethodno pretrpio direktnu štetu zbog špricanja raznoraznih herbicida u krugu mjesta stanovanja, prije svega zbog pomora pčela koje su slijetale na otrovane biljke te kao građanin pokušava zaštititi okoliš i sredinu u kojoj živi. “Nadam se da će se moći utvrditi okolnosti u kojima se ovo i ovakva trovanja zbivaju te istima zauvijek stati na kraj”, zaključuje Brnelić.

KD Jelenje o incidentu

Direktor komunalnog društva Jelenje Sanjin Vesić očitovao se o incidentu.

“Tog dana djelatnici KD-a Jelenje bili su raspoređeni na posao tretiranja rubnjaka u naselju Jelenje sa sredstvom za tretiranje korova. Prilikom obavljanja svoje zadaće do njih se zaustavilo nepoznato vozilo, vozač se nije predstavio, već ih je upitao ‘što to oni rade’? Na njegov upit djelatnici su odgovorili ‘da tretiraju jedan dio rubnjaka na određenim lokacijama koje su pojačano izložene rastu korova, a nalaze se u zavojima i na dijelovima koji su teži za mehaničko uklanjanje korova, čime se smanjuje opasnost za njih kao djelatnike i ostale sudionike u prometu’. Nakon toga je nepoznati gospodin izvadio mobitel i ušao na kolnički prostor na kojem su bili i djelatnici KD-a Jelenje, počeo ih slikati i snimati uz neprimjereno obraćanje. Na to su reagirali djelatnici KD-a Jelenje i zamolili da ih neugodni gospodin ne snima jer se nisu osjećali ugodno tako ‘zaskočeni’ s njegove strane i jer su se nalazili na opasnom dijelu prometnice. Te su ga uputili da se obrati njihovom nadređenom, odnosno direktoru KD-a Jelenje. Pola sata nakon događaja, mene je na telefon nazvao nepoznati broj, predstavio se kao Zlatko Brnelić te me je upitao ‘što to radimo na cesti’ i uputio mi prigovor da se on ne slaže da se na taj način rješava problem korova uz rubnjake u naseljenim mjestima u općini Jelenje. Također rekao mi je da su ga moji djelatnici fizički i verbalno napali. Ja sam mu odgovorio da ćemo odmah zaustaviti aktivnosti i da ću provjeriti sa svojim zaposlenicima što se točno dogodilo na terenu. Napominjem da su zaposlenici KD-a Jelenje umirovljenici, koji su zaposleni na pola radnog vremena i koji već duže vrijeme besprijekorno, profesionalno i odgovorno obavljaju sve zadaće koje su im dane, te do danas nikada nisam dobio niti jedan prigovor na njihov rad i ponašanje. Također, obavio sam razgovor s oba djelatnika KD-a Jelenje koji su sudjelovali u ovoj situaciji, isti su mi izjavili da s njihove strane nije bilo nikakvog verbalnog niti fizičkog napada”, stoji u pismenom očitovanju direktora KD-a Jelenje, Sanjina Vesića.

Oglasila se i policija

Iz Policijske uprave Primorsko-goranske potvrđeno je da su upoznati s tim slučajem koji se dogodio na Jelenju te da će nakon što prikupe sve relevantne informacije, kao i ispitaju sudionike događaja, izvijestiti javnost o tom slučaju.

