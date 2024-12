Jurica Pavičić: Milanović je namirisao istu publiku koju cilja i Selak Raspudić

Podijeli :

Novinar i kolumnist Jutarnjeg lista Jurica Pavičić komentirao je aktualne teme u N1 Studiju uživo kod Domagoja Novokmeta.

Govoreći o tome kako doživljava pozicije kandidata u kampanji za predsjedničke izbore, Pavičić kaže: “Milanović se dosad dosta uspješno ponašao kao da nije u kampanji, naprosto koristi svoje prisustvo na raznim protokolarnim događajima i nastoji se izdignuti iznad kampanje. Nije sklon sučeljavanju, odbija sučeljavanja i čini mi se da uspijeva podvući svoju poziciju evidentnog favorita. Što se tiče Primorca, čini mi se da je i u HDZ-u sazrijeva svijest da je on bio pogreška. U pretkampanji je primio nekoliko udaraca i čini mi se da HDZ ove izbore odrađuje jer ih mora odraditi i to se vidjelo i na predizbornom skupu u Splitu. Imam osjećaj da ni sami HDZ-ovci ne vide da tu ima ikakve dobitne karte.”

Može li se dogoditi scenarij u kojemu Primorac neće izboriti drugi krug? “Ljudi koji rade ankete kažu da to nije vjerojatno. HDZ se uvijek dokotrlja do nekih 23, 24 posto. To se u ovom kontekstu čini dovoljno za drugi krug. Paradoksalno, Milanoviću ne bi odgovorao netko drugi u drugom krugu. On bi se u drugom krugu mnogo teže nosio sa Selak Raspudić nego s Primorcem. Postoji mogućnost da Milanović pobijedi i u prvom krugu, a to bi bila ćuška za HDZ”, kaže Pavičić.

Pavičić kaže da se na ovim izborima jako vidi atomiziranost hrvatske desnice. “Možete kopirati rečenice jednih i stavljati u usta drugima i svi gađaju isto biračko tijelo. Marija Selak Raspudić gađa isto polje kao i Zoran Milanović, ona gađa ljude koji su ili lajt ili manje lajt nacionalisti, a izrazito ne vole HDZ. To je publika koju je i Milanović namirisao, on stalno pokušava loptati se s te dvije loptice”, upozorava Jurica Pavičić. Dodaje kako Selak Raspudić ima problem i toga što je puno kandidata na desnici, ali i to što gađa istu publiku kao Milanović.

Pavičić smatra da si Milanović neće odmoći kod lijevih glasača. “Nije ih izgubio u mnogo navrata kad je bilo slično. Tom dijelu publike je dosta to što je on žestoki neprijatelj HDZ-a. Plenković mu u tome pomaže kad se ponaša kao zajapureni dječačić. Što se više duri i što je više crven, promatračima sa strane je to milije i Milanović više uspijeva”, kaže dodajući da će ti ljudi glasati za Milanovića što god on napravio jer ga vide kao jedinu branu koja zaustavlja porobljavanje institucija od strane HDZ-a.

Do izbijanja afere, smatralo se da Ivana Kekin može uzeti dio lijevih birača Zoranu Milanoviću. “Za Ivanu Kekin je to reputacijska šteta i sad se vidi da se našla u poziciji da je mogla dobiti nešto po povoljnijim uvjetima nego obični građani. Pitanje prostora i prostorne pravde je core oko kojega je Možemo nastao. Ako gađate tu publiku, imate predizbornu štetu čak i ako nema kriminala. A čini mi se da ga nema”, kaže Pavičić.

“Sve ovo ima manje veze s predsjedničkim izborima. Čini mi se da to ima veze s izborima u velikim gradovima”, kaže Pavičić objašnjavajući da je zagrebački proračun ogroman i da je aktualna vlast zakočila apetite mnogih koji bi htjeli nešto u Zagrebu, a to im sad ne prolazi. “Čini mi se da je primarna intencija dovesti do situacije da se vlast u Zagrebu promijeni ili da se Možemo dovoljno reducira da mora vladati u nekom koalicijskom sklopu gdje bi partikularni interesi bolje prolazili”, kaže.

