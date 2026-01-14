Oglas

"Jesi li mrtav?": Aplikacija za samce osvaja milijune korisnika

N1 Info
14. sij. 2026. 11:37
are you dead aplikacija
Tingshu Wang / REUTERS

Aplikacija koja prati jesu li korisnici još uvijek živi postala je početkom siječnja najprodavanija plaćena aplikacija u Kini, s cijenom od oko jednog eura.

U Kini mobilna aplikacija koja prati jesu li korisnici još uvijek živi ubrzano se penje na ljestvicama Appleova App Storea u kategoriji plaćenih aplikacija, oslanjajući se na sve veći strah od toga što se događa kada ljudi žive sami.

Aplikacija pod nazivom „Are You Dead?“, poznata i pod mandarinskim nazivom, od korisnika traži da svakog dana potvrde da su dobro pritiskom na veliki zeleni gumb.

Ako se prijava ne zabilježi dva uzastopna dana, sustav automatski šalje e-mail osobi navedenoj kao kontakt za hitne slučajeve.

"Lagani sigurnosni alat"

Na Appleovu Storeu developeri aplikaciju opisuju kao „lagani sigurnosni alat“, namijenjen osobama koje žive same, kako bi „uspostavili nevidljivu sigurnosnu zaštitu putem sustava dnevne provjere i mehanizama za hitne kontakte, čineći samostalan život sigurnijim i mirnijim“.

Aplikacija je lansirana prošle godine kao besplatna, a postupno se probila među najplaćenije u App Storeu, postavši početkom siječnja najprodavanija plaćena aplikacija u Kini. Trenutačno stoji osam juana, odnosno oko jedan euro.

Na međunarodnom tržištu dostupna je pod nazivom „Demumu“, a ušla je i među dvije najprodavanije plaćene aplikacije u kategoriji alata u Sjedinjenim Američkim Državama, Singapuru i Hong Kongu. Prema medijskim izvješćima, popularnost u inozemstvu uglavnom duguje kineskim iseljenicima.

Njezina popularnost dolazi u trenutku kada Kina bilježi nagli porast broja ljudi koji žive sami, piše Euronews.

Uskoro 200 milijuna samaca

Prema izvješću Instituta za istraživanje Beike, koje prenosi China Daily, očekuje se da će broj ljudi koji žive sami u Kini do 2030. godine dosegnuti između 150 i 200 milijuna.

„Ove osobe vjerojatno će doživjeti snažan osjećaj usamljenosti zbog nedostatka ljudi s kojima bi mogli komunicirati, uz stalnu zabrinutost da bi se mogli dogoditi nepredviđeni događaji, a da nitko za to ne sazna“, rekao je za Financial Times jedan od trojice osnivača aplikacije, koji se predstavio kao gospodin Lyu.

Usamljenost kao zdravstveni rizik

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) prepoznaje društvenu izolaciju kao čimbenik rizika za anksioznost, loše mentalno zdravlje i povećanu smrtnost, osobito među starijim osobama.

Usamljenost je raširen problem i u Europi. Prema istraživanju EU-a o usamljenosti iz 2022. godine, više od trećine Europljana osjeća se usamljeno.

Podaci Europske unije iz 2024. godine također pokazuju da više od 75 milijuna kućanstava čine samci bez djece.

