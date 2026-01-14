poznata i kao demumu
"Jesi li mrtav?": Aplikacija za samce osvaja milijune korisnika
Aplikacija koja prati jesu li korisnici još uvijek živi postala je početkom siječnja najprodavanija plaćena aplikacija u Kini, s cijenom od oko jednog eura.
U Kini mobilna aplikacija koja prati jesu li korisnici još uvijek živi ubrzano se penje na ljestvicama Appleova App Storea u kategoriji plaćenih aplikacija, oslanjajući se na sve veći strah od toga što se događa kada ljudi žive sami.
Aplikacija pod nazivom „Are You Dead?“, poznata i pod mandarinskim nazivom, od korisnika traži da svakog dana potvrde da su dobro pritiskom na veliki zeleni gumb.
Ako se prijava ne zabilježi dva uzastopna dana, sustav automatski šalje e-mail osobi navedenoj kao kontakt za hitne slučajeve.
"Lagani sigurnosni alat"
Na Appleovu Storeu developeri aplikaciju opisuju kao „lagani sigurnosni alat“, namijenjen osobama koje žive same, kako bi „uspostavili nevidljivu sigurnosnu zaštitu putem sustava dnevne provjere i mehanizama za hitne kontakte, čineći samostalan život sigurnijim i mirnijim“.
A Chinese app called "Are You Dead," or "死了么" in Chinese, has surged to the top of Apple's paid app rankings in China.— China in Pictures (@tongbingxue) January 12, 2026
Designed for people living alone, the app automatically sends an email to notify users' emergency contacts if they fail to check in for two consecutive days.… pic.twitter.com/S5mVT8p3tp
Aplikacija je lansirana prošle godine kao besplatna, a postupno se probila među najplaćenije u App Storeu, postavši početkom siječnja najprodavanija plaćena aplikacija u Kini. Trenutačno stoji osam juana, odnosno oko jedan euro.
Na međunarodnom tržištu dostupna je pod nazivom „Demumu“, a ušla je i među dvije najprodavanije plaćene aplikacije u kategoriji alata u Sjedinjenim Američkim Državama, Singapuru i Hong Kongu. Prema medijskim izvješćima, popularnost u inozemstvu uglavnom duguje kineskim iseljenicima.
Njezina popularnost dolazi u trenutku kada Kina bilježi nagli porast broja ljudi koji žive sami, piše Euronews.
Uskoro 200 milijuna samaca
Prema izvješću Instituta za istraživanje Beike, koje prenosi China Daily, očekuje se da će broj ljudi koji žive sami u Kini do 2030. godine dosegnuti između 150 i 200 milijuna.
„Ove osobe vjerojatno će doživjeti snažan osjećaj usamljenosti zbog nedostatka ljudi s kojima bi mogli komunicirati, uz stalnu zabrinutost da bi se mogli dogoditi nepredviđeni događaji, a da nitko za to ne sazna“, rekao je za Financial Times jedan od trojice osnivača aplikacije, koji se predstavio kao gospodin Lyu.
Chinese app for people living alone goes viral— AFP News Agency (@AFP) January 14, 2026
"Are You Dead?", an app that sounds the alarm if a user doesn't check in every 48 hours, is one of China's top-selling paid apps recently as the country's growing class of solo dwellers flock to download it pic.twitter.com/8Z3eSF7b3v
Usamljenost kao zdravstveni rizik
Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) prepoznaje društvenu izolaciju kao čimbenik rizika za anksioznost, loše mentalno zdravlje i povećanu smrtnost, osobito među starijim osobama.
Usamljenost je raširen problem i u Europi. Prema istraživanju EU-a o usamljenosti iz 2022. godine, više od trećine Europljana osjeća se usamljeno.
Podaci Europske unije iz 2024. godine također pokazuju da više od 75 milijuna kućanstava čine samci bez djece.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare