Podijeli:







Izvor: N1

Bivši predsjednik Fonda za obnovu Damir Vanđelić gostovao je u Newsroomu i komentirao probleme u obnovi Zagreba i Banije nakon potresa.

“Mi smo prije 18 mjeseci govorili o tome da je proces obnove takav da neće biti gotov u dvije i pol godine. Problem je u procesu, a on je takav da nemamo samoobnovu. Privatne zgrade moraju ići u samoobnovu. To je najbolja svjetska praksa, a kod nas je država htjela gospodariti tim novcem i sama provoditi natječaje”, rekao je.

VEZANE VIJESTI Primorac: Rebalans proračuna je dobar, bolji nismo mogli sastaviti Ove godine trošimo manje plina. Stručnjak objasnio zašto

Kaže da je problem u obnovi procesne naravi. “Prvo je bilo riječi o tome da su problem imovinsko-pravni odnosi, a to se znalo odavno. Drugo, imamo državne nekretnine na kojima nema nikakvih problema. Kako je moguće da zgrada Sabora nema projekt obnove i neće biti obnovljena unutar fonda solidarnosti? Čini mi se da je glavni problem Zakon o obnovi, koji je u interesu Hrvatske. Sada je pitanje tko to ne radi u interesu javnosti i Hrvatske?”, pita se Vanđelić.

“Fond i danas ima ljude koji su spremni nešto napraviti, ali i oni moraju dobiti suglasnost ministarstva. Tu se ništa nije promijenilo. Država za sve privatne kuće želi samostalno donositi odluke. Zadnjih pet mjeseci Fond ništa nije objavio, pa niti ne znamo što je napravljeno. Oni cijelo vrijeme serviraju da su napravili to i to, ali nema nikakve statistike. Osim toga, ta se statistika mora objavljivati. Netko je u Vladi mogao imati konkretan pregled toga koliko je kuća obnovljeno”, rekao je.

Kako navodi, ljudi koji imaju privatne kuće trebali bi sami pokrenuti obnovu, a država bi im trebala osigurati da to sami pokrenu. “Zakon je definirao taj interes, a proces je problem. Mislim da će se pred izbore početi više graditi”, rekao je.

Komentirao je podizanje USKOK-ove optužnice protiv četvorice bivših ministara. “Netko je te ljude i birao i s njima radio. Ne vidim kako je netko mogao propustiti vidjeti takve stvari. Ako ste premijer, vi svakodnevno dobivate izvještaje SOA-e. Mogli ste vidjeti što god želite. Nemoguće je da se to nije znalo i nemoguće je taj krimen srama maknuti sa sebe. Pa i mene je sram kada vidim što se događa u Hrvatskoj”, rekao je.

“Mogu se složiti s premijerom da to nije njegov teret. To je naš teret. Moramo biti svjesni da je naša država najneučinkovitija u EU te predzadnja po korupciji. Nama 64 milijarde kuna curi kroz korupciju. Da ste svim ljudima na Baniji dali po milijun kuna, ne biste došli do iznosa koji nama odlazi zbog korupcije”, rekao je.

Kaže da smo i po korištenju EU fondova najgori u EU. “Nismo niti predzadnji. Najgori smo, a Hrvati sami po sebi uopće nisu loš materijal. Ljudski potencijal Hrvata je ogroman, što se vidi u našem sportu i vojsci”, rekao je.

Osvrnuo se i na pljačku u Ini. “Tamo ipak imate dva para očiju. Ako se u Ini pod takvim povećalom događaju ovakve krađe, zamislite kako je u HEP-u, JANAF-u i sličnim kompanijama. Kada bi se otvorila istraga o HEP-u, tri godine ne bismo imali ništa drugo za čitati po novinama”, rekao je.