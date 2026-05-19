Ashburn
Dosadni gradić upravlja svjetskim internetom – ako on potone u mrak, potonut će i svijet
U Americi postoji mali grad koji potajno upravlja gotovo cijelim svjetskim internetom. Nije to neko veliko, blještavo mjesto, već miran gradić za koji većina ljudi nikada nije čula.
Gotovo sve što je online prolazi kroz njega. Vaši TikTokovi, YouTube videozapisi, pa čak i narudžbe hrane kasno navečer – sve se prvo povezuje preko ove točke prije nego što stigne do vas.
Super dosadan grad
Izvana zgrade izgledaju potpuno obično. Nema prozora, nema reklama, ništa zanimljivo što biste primijetili prolazeći automobilom. Ali iznutra je to zapravo skrivena strojarnica interneta – stalno uključena i nikada ne staje ni na sekundu.
Kad bi ovaj grad ostao bez struje, i svijet bi “potamnio”. Internetske stranice diljem svijeta lako bi se srušile. Poruke se ne bi slale.
Velik dio modernog života zamrznuo bi se u nekoliko sekundi. A sva ta moć dolazi iz jednog super dosadnog grada.
Ali zašto baš ovdje?
Zato što se ovaj grad s gotovo 47.000 stanovnika nalazi blizu američke prijestolnice Washingtona, ima ogroman izvor električne energije i mjesto je gdje se susreću golemi optički kabeli.
To je mali grad s najvećim online poslom na svijetu. To je Ashburn u Virginiji.
Više od 600 podatkovnih centara
Sjeverna Virginija ima više od 600 podatkovnih centara, daleko više od bilo koje druge regije na svijetu, a Ashburn je njezino središte.
Prema procjenama, čak do 70 % globalnog internetskog prometa svakodnevno prolazi kroz njegove podatkovne centre. Zbog toga se Ashburn smatra gradom koji upravlja svjetskim internetom, kako navodi Data Centers.
Smješten u okrugu Loudoun, grad je domaćin stotinama objekata, uključujući Amazon, Google i Facebook, koji ondje drže fizičku infrastrukturu svojih cloud sustava.
Sve je počelo 1990-ih s MAE Eastom, jednom od prvih velikih internetskih razmjenskih točaka. Danas Ashburn ima neusporedivu optičku povezanost, jeftinu energiju i blizinu Washingtona.
Kad bi Ashburn prestao raditi, veliki dijelovi interneta vjerojatno bi se urušili, što bi utjecalo na globalni video streaming, društvene mreže i financijske transakcije.
