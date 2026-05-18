Kako lopovi kradu podatke s kartica na benzinskim pumpama i kako se zaštititi

Planirate li ovog ljeta putovanje automobilom, osim na cijene goriva trebali biste obratiti pažnju i na sigurnost plaćanja na benzinskim pumpama. Uređaji za “skimming” kartica mogu ozbiljno ugroziti vaše financije, a prema podacima američkog FBI-ja, ovakve prevare godišnje uzrokuju štetu veću od milijardu dolara.

Skimmer je skriveni uređaj koji krade podatke s platnih kartica kad plaćate gorivo. Može biti postavljen preko čitača kartica, skriven unutar pumpe ili povezan s internom elektronikom uređaja. Često se kombinira s malim kamerama ili lažnim tipkovnicama koje snimaju PIN.

Takve uređaje nije uvijek lako prepoznati. Vanjski skimmeri mogu se postaviti za nekoliko sekundi, dok unutarnji zahtijevaju pristup unutrašnjosti pumpe i često su potpuno nevidljivi korisnicima.

U jednom slučaju u američkoj saveznoj državi Utah, kriminalci su na pumpe postavili Bluetooth uređaje za krađu podataka, a zatim ih bežično preuzimali s udaljenosti.

Ukradeni podaci korišteni su za izradu kloniranih kreditnih i debitnih kartica, kojima su potom obavljali kupnje i podizali gotovinu.

Gdje se još koriste skimmeri?

Osim na benzinskim pumpama, skimmeri se često postavljaju na bankomate, automate za prodaju, parkirne automate i druge terminale za plaćanje. Cilj je uvijek isti — krađa podataka o kartici i, po mogućnosti, PIN-a, piše Forbes BiH.

Što kriminalci mogu učiniti s podacima?

Ukradeni podaci mogu se koristiti za izradu lažnih kartica, neovlaštene kupnje ili podizanje novca s računa.

Ako lopovi dođu i do PIN-a, mogu potpuno isprazniti račun. Podaci se često prodaju i na ilegalnim internetskim tržištima.

Prema podacima kompanije FICO, najveći broj slučajeva skimminga zabilježen je u američkim saveznim državama New York, Kalifornija, Massachusetts, Maryland, Virginija, Pennsylvania, New Jersey, Colorado, Teksas i Illinois.

Kako se zaštititi?

Stručnjaci preporučuju nekoliko osnovnih mjera opreza:

Usporedite izgled pumpi prije korištenj a. Ako čitač kartice izgleda drugačije, ima dodatne dijelove ili čudne spojeve, koristite drugu pumpu.

Lagano protresite čitač kartice i tipkovnicu . Ako se pomiču ili djeluju labavo, moguće je da je postavljen skimmer.

Provjerite sigurnosne pečate i vrata pumpe . Oštećenja ili tragovi otvaranja mogu upućivati na manipulaciju.

Obratite pažnju na skrivene kamere i lažne tipkovnice , osobito oko mjesta za unos PIN-a.

Koristite pumpe bliže blagajni i pod nadzorom zaposlenika.

Kad god možete, koristite beskontaktno plaćanje ili mobilni novčanik jer su sigurniji od provlačenja kartice.

Kreditne kartice smatraju se sigurnijima od debitnih jer nude bolju zaštitu od prijevara.

Što učiniti ako sumnjate na krađu podataka?

Ako mislite da su vam podaci ukradeni:

odmah kontaktirajte banku ,

blokirajte karticu ,

osporite sumnjive transakcije ,

zatražite novu karticu i promijenite PIN ,

uključite obavijesti o transakcijama i pratite račun.

Kod kreditnih kartica odgovornost korisnika u SAD-u uglavnom je ograničena na najviše 50 dolara, dok kod debitnih kartica gubitak može biti znatno veći ako se krađa ne prijavi na vrijeme.

Sumnjivu pumpu treba prijaviti zaposlenicima benzinske postaje, policiji i nadležnim institucijama za cyber kriminal.