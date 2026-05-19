Kod njih smrt ne dolazi odmah: Narod koji godinama čuva mrtve u kući

U planinskim predjelima indonezijskog otoka Sulawesi živi zajednica u kojoj smrt nije trenutak, nego dugotrajan proces. Kod naroda Toraja pokojnik može mjesecima, pa čak i godinama ostati u obiteljskoj kući, dok ga članovi obitelji i dalje tretiraju kao “bolesnog”, a ne potpuno mrtvog.

Ova neobična tradicija desetljećima fascinira antropologe i putnike, a mnogi običaji Toraja opstaju i danas unatoč modernizaciji i utjecaju suvremenog života.

Pokojnik ostaje dio obitelji

Prema pisanju National Geographica, tijela preminulih članova obitelji često se balzamiraju i ostaju u kući dok obitelj ne prikupi dovoljno novca za veliki pogrebni ritual.

Tijekom tog razdoblja pokojniku se donosi hrana, razgovara se s njim i simbolično ga se uključuje u svakodnevni život obitelji.

Za Toraje smrt ne znači nagli prekid veze između živih i mrtvih, nego postupan prijelaz u drugi svijet.

Pogrebi koji traju danima

Pogrebne ceremonije kod Toraja smatraju se jednim od najvažnijih društvenih događaja u zajednici i mogu trajati više dana.

Kako navodi Australian Museum, obitelji često godinama štede za ceremoniju koja uključuje okupljanje velikog broja ljudi, glazbu, rituale i žrtvovanje bivola, životinje koja ima posebno duhovno značenje u njihovoj tradiciji.

Što je obitelj bogatija i uglednija, očekuje se i veći broj bivola tijekom ceremonije, piše N1 BiH.

Grobnice u stijenama

Jedan od najpoznatijih običaja Toraja jest pokapanje pokojnika u grobnicama uklesanima u stijene ili u pećinama.

Ispred nekih grobnica nalaze se drvene figure pokojnika, poznate kao “tau tau”, koje simbolično predstavljaju preminule članove obitelji.

Fotografije tih grobnica i figura postale su prepoznatljiv simbol kulture Toraja.

Ritual koji fascinira svijet

Posebnu pozornost privlači ritual poznat kao Ma’nene, tijekom kojeg obitelji povremeno otvaraju grobnice svojih predaka, čiste tijela i presvlače ih u novu odjeću.

Guardian je taj običaj opisao kao ritual održavanja veze između živih i mrtvih, a ne kao nešto morbidno ili zastrašujuće.

Iako se mnogi običaji danas postupno mijenjaju, Toraje i dalje njeguju pogled na smrt koji se značajno razlikuje od većine ostatka svijeta — kao spor prijelaz, a ne trenutačni kraj.