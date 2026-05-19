vremenska prognoza
„Činovnički pljuskovi” u unutrašnjosti. O čemu je riječ?
Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka
Oglas
Nad Atlantikom, uz zapadnu obalu Europe, nalazi se duboka ciklona na čijoj prednjoj strani prodire topao i vlažan zrak prema europskom kopnu. Većina nestabilnog zraka prolazi sjevernije od Alpa, dok nad naše krajeve, koji se nalaze u polju povišenog prizemnog tlaka, povremeno u sjevernoj visinskoj struji prodire manja količina nestabilnog zraka, uzrokujući poslijepodnevne nestabilnosti.
Vrijeme danas
Danas će prevladavati pretežno sunčano vrijeme uz umjeren razvoj dnevne naoblake te lokalne poslijepodnevne pljuskove i grmljavinu. Stara meteorološka škola u svojoj je terminologiji povremeno koristila naziv „činovnički pljusak“ jer se njihova pojava često poklapala sa završetkom radnog vremena u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 20 i 24 °C. DHMZ je izdao žuto upozorenje zbog mogućnosti pljuskova praćenih grmljavinom u gotovo svim krajevima unutrašnjosti, stoga za poslijepodnevne izlaske pripremite kišobrane i kabanice.
Vrijeme u srijedu
U srijedu će vrijeme biti slično današnjem, uz manju vjerojatnost za poslijepodnevne pljuskove, ali i nešto vjetrovitije. Na Jadranu će puhati umjeren, a na otvorenom moru i jak maestral. Jutarnje temperature u unutrašnjosti bit će oko 8 °C, uz rijetku pojavu magle, uglavnom u dolinama gorske Hrvatske, dok će na Jadranu noćne temperature biti oko 14 °C. Najviše dnevne temperature bit će u porastu i kretat će se između 22 i 26 °C.
Ljetne temperature
Stabilno i sunčano vrijeme nastavit će se do kraja mjeseca, uz daljnji porast temperature zraka. Prema sadašnjem razvoju meteorološke situacije, temperature bi tijekom drugog tjedna mogle dosegnuti i ljetne vrijednosti, s maksimalnim temperaturama oko 33 °C te minimalnim vrijednostima oko 15 °C.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas