„Činovnički pljuskovi” u unutrašnjosti. O čemu je riječ?

U srijedu će vrijeme biti slično današnjem, uz manju vjerojatnost za poslijepodnevne pljuskove, ali i nešto vjetrovitije. Na Jadranu će puhati umjeren, a na otvorenom moru i jak maestral. Jutarnje temperature u unutrašnjosti bit će oko 8 °C, uz rijetku pojavu magle, uglavnom u dolinama gorske Hrvatske, dok će na Jadranu noćne temperature biti oko 14 °C. Najviše dnevne temperature bit će u porastu i kretat će se između 22 i 26 °C.