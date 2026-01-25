Kako funkcionira primjena novog zakona o zgradama: "I dalje vlada sindrom razbijenog stakla"

"Upravitelji zgrada sada su obvezni puno toga raditi, ali ne stignu jer su i komercijalno orijentirani. Oni ne mogu ekonomski opstati ako će se baviti samo poslovima upravljanja, a ne nađu način da ostvare komercijalne rezultate izvršavajući poslove izvođenja radova na zgradi. Upravitelji su previše 'udaljeni' od zgrada kojima upravljaju. Objektivno gledajući i ne mogu biti sveprisutni u svim aspektima života višestambenih zajednica. Nije ni realno očekivati da su tu 's nama' svaki dan, da brinu o svemu. Sasvim je sigurno da se to nikad neće ostvariti u običnim zgradama za stanovanje jer bi to bilo preskupo. Osim zakonskih obveza, upravitelj izvršava i one poslove koje mu je zajednica suvlasnika povjerila jer je suvlasnička zajednica nalogodavac, a upravitelj nalogoprimac."