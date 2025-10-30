Neke zgrade dobit će prinudne predstavnike. "Može li netko tko tamo ne živi dobro raditi taj posao?"

"Nakon odlaska predstavnika stanara, našom zgradom upravlja poduzeće za upravljanje i održavanje stambeno-poslovnih objekata. A taj bivši predstavnik stanara, koji je i sam bio stanar zgrade, svake jeseni bi, primjerice, organizirao servisiranje bojlera. Dobio bi ponude ovlaštenih servisa, poslao nam ih na mail, izabrali smo najbolju i predstavnik bi organizirao dolazak. Na nama je samo bilo da budemo u stanu. I da platimo, naravno. Zanima me hoće li tako raditi i predstavnik imenovan 'po službenoj dužnosti'. Hoće li redovno obilaziti zgradu, provjeravati stanje krova i predložiti sanaciju bude li potrebe ili će doći u zgradu tek kada, recimo, krov procuri i napravi štetu stanarima", iznijela nam je svoje dvojbe Zagrepčanka Stanislava.