U ZAGREBAČKIM ZGRADAMA
Prinudni predstavnici preuzimaju po 10 zgrada: Evo tko su i što rade za naknadu do 800 eura
Početkom godine na snagu je stupio Zakon o upravljanju i održavanju zgrada. Uz mnogo novina, zakon je dao znantno već ovlasti, ali i obveze predstavnicima suvlasnika stambenih zgrada.
Mnoge dosadašnje predstavnike suvlasnika to je pokolebalo pa su odustali od te dužnosti. U velikim gradovima, najviše u Zagrebu, na stotine zgrada koje su po novome postale pravni subjekti sa svojim OIB-om, ostale su bez predstavnika suvlasnika.
U onima u kojima u međuvremenu suvlasnici nisu uspjeli izabrati novog predstavnika među sobom, a ni unajmiti profesionalnog upravitelja da obavlja taj posao, preostaje jedino da upravitelji zgrada imenuju prinudne predstavnike.
O tome smo nedavno pisali, a sada smo dobili i odgovor na upit poslan Gradskom stambenom komunalnom gospodarstvu (GSKG) koje upravlja najvećim brojem višestambenih zgrada u Zagrebu.
Jedan predstavnik za deset zgrada
Ondje kažu da su sukladno novom Zakonu započeli provedbu imenovanja prinudnih predstavnika u onim zgradama u kojima suvlasnici nisu imenovali svoga.
"Na objavljeni javni natječaj za imenovanje prinudnih predstavnika do sada se prijavilo 59 osoba. Od ukupnog broja prijavljenih, 24 osobe nisu ispunjavale uvjete za obavljanje navedene dužnosti, njih 24 je imenovano prinudnim predstavnikom, a kroz nekoliko dana očekuje se imenovanje novih 11 prinudnih predstavnika", rekli su nam u GSKG-u.
Kažu da su temeljem provedenog postupka odabira do sada imenovani prinudni predstavnici na 240 adresa na kojima je GSKG upravitelj. Dodaju i da svi imenovani prinudni predstavnici obavljaju posao na više adresa. Ako ih je do sada imenovano 24 to znači da je svaki prinudni predstavnik u njih deset.
Naknada od 50 do 800 eura mjesečno
Dosadašnjim imenovanjima, kažu, pokriveno je nešto manje od 40 posto zgrada u Zagrebu koje nisu imale svog predstavnika suvlasnika. GSKG priprema i treći krug imenovanja prinudnih predstavnika.
Na upit o propisanim uvjetima za obavljanje tog posla te visini naknade, u GSKG-u kažu da prinudni predstavnik suvlasnika, kojeg imenuje upravitelj, mora biti poslovno sposobna fizička osoba s prebivalištem u jedinici lokalne samouprave u kojoj se zgrada nalazi te mora imati visoku stručnu spremu iz područja društvenih ili tehničkih znanosti. Naravno, uz standardni uvjet da se protiv te osobe ne vodi kazneni postupak.
Visina naknade ovisi o ukupnoj kvadraturi posebnih dijelova zgrade za koju je prinudni predstavnik imenovan, a kreće se u rasponu od 50 do 800 eura neto mjesečno.
Inženjeri, arhitekti, umirovljenici...
Formalno-pravnih razlika između dobrovoljnih i prinudnih predstavnika suvlasnika nema.
"Prinudni predstavnik ima sva prava i obveze propisane zakonom kao i predstavnik kojeg su izabrali suvlasnici. Prava i obveze predstavnika suvlasnika opisane su člankom 42. Zakona o upravljanju i održavanju zgrada, a u suštini se sastoje od obaveze predstavnika da predstavlja suvlasnike u svezi s upravljanjem i održavanjem zgrade, da saziva sastanke suvlasnika, koordinira s upraviteljem izradu i provedbu godišnjeg programa održavanja zajedničkih dijelova zgrade, dostavlja upravitelju odluke suvlasnika i ostale dokumente važne za rad upravitelja (primjerice promjena suvlasnika), izvještava suvlasnike o troškovima zgrade i slično", ističu u GSKG-u.
Naglašavaju i da dosad imenovanim prinudnim predstavnicima taj posao nije glavno zanimanje.
"Većina ih je u radnom odnosu te imaju svoje glavno zanimanje. Raspon njihovih zanimanja i obrazovanja je širok. Zastupljena su zanimanja kako tehničkog, tako i društvenog usmjerenja, a najviše je diplomiranih inženjera elektrotehnike i diplomiranih inženjera arhitekture, dok ih je nekoliko u mirovini", kažu.
Puno bolje je imati svoga predstavnika
Budući da imenovanje prinudnog predstavnika znači dodatni trošak za suvlasnike zgrada, iz GSKG-a poručuju suvlasnicima da im je u interesu izabrati svoga predstavnika. Time se ne izbjegava samo dodatni trošak, nego i problemi koji mogu proizaći iz činjenice da je prinudni predstavnik osoba nepoznata suvlasnicima.
O tome nam je nedavno govorio predsjednik Udruge predstavnika suvlasnika stambenih zgrada Grada Zagreba Zdravko Vladanović.
"Pitanje je koliko će prinudni upravitelji, koji nemaju veze sa zgradom i ne žive ondje, moći kvalitetno raditi taj posao. Neki kažu da će i prinudni predstavnik biti motiviran jer će primati naknadu za svoj posao, da će morati upoznati ljude i situaciju u zgradi. Sve to stoji, ali to nije to. Daleko je bolje imati predstavnika iz redova samih suvlasnika. Oni poznaju ljude, s njima žive i upoznati su sa situacijom u zgradi", kazao je.
