Prinudni predstavnici preuzimaju po 10 zgrada: Evo tko su i što rade za naknadu do 800 eura

"Pitanje je koliko će prinudni upravitelji, koji nemaju veze sa zgradom i ne žive ondje, moći kvalitetno raditi taj posao. Neki kažu da će i prinudni predstavnik biti motiviran jer će primati naknadu za svoj posao, da će morati upoznati ljude i situaciju u zgradi. Sve to stoji, ali to nije to. Daleko je bolje imati predstavnika iz redova samih suvlasnika. Oni poznaju ljude, s njima žive i upoznati su sa situacijom u zgradi", kazao je.