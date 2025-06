Kako razlikovati organsko voće i povrće od "špricanog"? Stručnjakinja: "Uzmite u obzir jednu stvar i nećete fulati"

"Treba samo uzeti u obzir kada je normalno vrijeme da neko povrće ili voće nikne. Ne može kod nas, recimo, u siječnju biti u trgovinama voća koje izgleda jako lijepo, a da je domaće, iz ekološkog uzgoja. Ono tada sigurno dolazi iz hladnjača. Ne može celer, primjerice, imati lijepu zelenu glavu već u veljači, ako mu je vrijeme u lipnju ili srpnju. Isto je i s jagodama. Prve se pojave u trgovinama već u rano proljeće. Izvana budu savršeno crvene, a iznutra su zelene i kisele. Tek kad dođe vrijeme jagodama u svibnju i lipnju vidi se kako su crvene izvana i iznutra, fino mirišu i slatke su. Kelj, zelena salata, luk... kod svega se to prepoznaje po izgledu i osjeti po okusu. Treba samo pratiti kada je kojemu voću i povrću sezona i onda je to - to. Ne može se fulati", kaže Strancarić.